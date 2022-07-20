Fatsa’da şiddetli yağışın yol açtığı hasarlar gideriliyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde önceki gün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

İlçe genelinde iki gün önce başlayan sağanak yağmur nedeniyle kırsal mahallelerde meydana gelen selden zarar gören yolların hızlı bir şekilde onarılması için Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi’nin çalışmaları ile 45 iş makinesi ve 65 personelin katılımıyla kapanan yolları ulaşıma açma ve heyelan tehlikesi oluşabilecek bölgelere müdahale çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “İki gün önce şehrimizde başlayan yoğun sağanak yağış ilçemizi etkisi altına almış, kırsal mahallelerimizde heyelan, yol kapanması, yol uçukları, bazı evlerin zemin katlarına su baskınları meydana gelmiştir. Ordu Valiliğimiz, Ordu Büyükşehir Belediyemiz ve Fatsa Belediyemiz koordinasyonunda Ilıca, Kayaca, Yassıbahçe, Kavraz, Aslancami, Küpdüşen, Hacıköy, Dereyurt, Tayalı, Aşağıyavaş, Kayaköy, Bolaman, Yalıköy, Uzundere, Bülbül ve Yavaş Mahallesi’nde meydana gelen heyelan ve yol kapanmalarını 45 iş makinesi, 65 personel ile ilk 24 saatte yolların yarısı açılmış olup, önümüzdeki 24 saat içinde tamamını açmayı planlıyoruz” dedi.

Toprağın suya doygunluğu nedeniyle heyelan tehlikesinin devam ettiğini ifade eden Başkan Kibar, “Öncelik olarak kapanan yolları açmayı, ardından heyelan tehlikesi oluşabilecek bölgelere müdahalemiz devam edecektir. Bu süreçte yanımızda olan Valimiz Tuncay Sonel’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve makine ve ekipman yardımı yapan çevre ilçelerimizin belediye başkanlarına şükranlarımı sunarım. Geçmiş olsun, rabbim beterinden korusun” ifadelerine yer verdi.

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