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Oğlunun ölüm haberi verilmek istenen babanın, banyoda cesedi bulundu

DHA

Oğlunun ölüm haberi verilmek istenen babanın, banyoda cesedi bulundu


Mustafa KIRLAK/MESUDİYE (Ordu), (DHA)İSTANBUL'da kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Ramazan Karayaka (52) hastanede hayatını kaybetti. Yakınları, durumu haber vermeye gittiği Ordu'daki babası Sırrı Karayaka'yı (82) da evinin banyosunda ölü buldu. Yarım saat arayla yaşamını yitirdikleri belirlenen baba-oğul, ilçede toprağa verilecek.
İstanbul'da kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Ramazan Karayaka, hastanede hayatını kaybetti. Yakınları, vefat haberini vermek üzere Ordu'nun Mesudiye ilçesi Birebir Mahallesi'ndeki Ramazan Karayaka'nın babası Sırrı Karayaka'nın evine gitti. Kapısı açık olan eve giren yakınları, Sırrı Karayaka'yı tek başına kaldığı evin banyosunda hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kalp rahatsızlığı da olan Sırrı Karayaka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Karayaka'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Yarım saat arayla vefat ettiği anlaşılan baba ve oğlunun, ilçede toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Mesudiye Mustafa KIRLAK
2022-07-20 14:16:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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