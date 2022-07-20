Ordu’da merdivenlerden düştüğü tahmin edilen kadın hayatını kaybetti

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Ordu’nun Ünye ilçesinde yalnız yaşayan kadın, evinin merdivenlerinde ölü bulundu. Kadının, düşme sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Olay ilçeye bağlı Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Nurten K.(60), apartmanın merdivenlerinde komşuları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının vertigo hastalığının bulunduğu, merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Kadının cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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