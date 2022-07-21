Türkiye'de çocuk işçiliği azalıyor Ordu’da yerel medya semineri

Ordu'da düzenlenen ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi’ yerel medya seminerinde konuşan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay, Türkiye'de çocuk işçiliğinin azaldığını söyledi.

ILO ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) iş birliğinde yürütülen, AB tarafından finanse edilen ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi’ dahilinde Ordu’da yerel medya semineri düzenlendi.

‘Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi’ çerçevesinde Ordu’da bulunan bir otelde yerel medya seminerinin ikincisi gerçekleştirildi. Seminer ile mevsimlik tarımda çocuk haklarının ön plana çıkartılması ve haber üretme pratikleri üzerine farkındalık oluşturulması hedeflendi.



“Çocuk işçiliği azalıyor”

Programın açılış konuşmasını yapan ILO Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay, medyanın çocuk işçiliği ile mücadeledeki yerinin oldukça önemli olduğuna değindi. Türkiye’deki çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarının 1992 yılından bu yana devam ettiğini ifade eden Kocabay, “ILO’nun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi uluslararası programına katıldığı günden bu yana sürüyor ve çocuk işçiliği istatistiklerinde, Türkiye İstatistik Kurumu verilene göre, 1994, 1999, 2006, 2012 ve 2019 yıllarında yapılan 5 çocuk işgücü anketinde azalan bir trend görüyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın bulunması gereken yerlerde olması için hükümetimiz, kamu kurumlarımız, işçi ve işveren sendikaları, sivil toplum, akademi aslında bir müdahale çerçevesi oluşturmuş durumda ve bunun biz de bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Karadeniz Bölgesi’nde 11 yıl önce Ordu’da başlayan fındık tarımında çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik başlatılan çaba, 11 yıl içerisinde Türkiye’nin farklı yerlerinde, farklı ürün guruplarında ve farklı lokasyonlarda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için çok yönlü bir programa dönüştü” diye konuştu.



“81 ilimizdeki 562 personelimiz ile çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları Daire Başkanı Suat Dede, seminerde yaptığı konuşmada, çocuk işçiliği ile mücadele konusunda hayata geçirilen en önemli projelerden birinin, bakanlık tarafından 81 ilde oluşturulan çocuk işçiliği ile mücadele birimi olduğuna değindi. Dede, bu birimler sayesinde merkezi düzeyde oluşturdukları politikaların, yerel düzeyde uygulanması ve takibini gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, “Hali hazırda 81 ilimizdeki 562 personelimiz ile bu alanda faaliyetlerimiz devam ediyor. Çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çok sayıda proje yürütüyoruz. Bunları sağlarken de en temel hedefimiz, projeler arasında sinerji oluşturmak, birbirini tamamlayıcı projeler dizayn etmek ve sahada en iyi sonucu almaya yönelik politika belirlemek" şeklinde konuştu.

Hayata geçirilen projeler çerçevesinde, mayın ayı verilerine göre 6 bin 277 çocuğun en yakın okul ve sosyal destek merkezilerine yönlendirildiğini söyleyen Dede, “4 bin 257 çocuğumuza sağlık ve güvenlik eğitimleri verdik, 2 bin 988 çocuğumuza okula servis hizmeti sağladık, 2 bin 677 çocuğumuza kıyafet, 4 bin 742 çocuğumuza eğitim ve kırtasiye, 4 binin üzerinde çocuğumuza da beslenme desteği sağladık” bilgilerini verdi.

Seminer, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nezih Orhon tarafından yapılan sunumla devam etti. Sunumda, ‘Medyada çocuk işçiliği konusunda daha iyi bir habercilik nasıl mümkün olur?’ konusu ele alındı ve sonrasında da örnek çalışmalar üzerinden doğru ve yanlış çalışmalar değerlendirildi.

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