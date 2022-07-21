Belediye personellerine ilk yardım eğitimi verildi

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, personellere yönelik uygulamalı ilk yardım eğitimi programı düzenlendi.

Altınordu Belediyesi'nin, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayan, kurumsal verimliliği arttıran hizmet içi eğitimler yanında, günlük hayatta karşılaşılabilecek olağanüstü durumlara karşı da personelini hazırlıklı ve donanımlı hale getirmeyi amaçlayan eğitimleri de sürüyor.

Altınordu Belediyesi ile Ordu İl Sağlık Müdürlüğü arasında yürütülen kurumsal iş birliği çerçevesinde, olabilecek kaza, hayati önem arz eden acil durumlarda yapılabilecek ilk yardım müdahaleleri için personele yönelik uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.