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Düğün konvoyunda dirfte 30 bin TL ceza Bir sürücünün ehliyetine daimi olarak, diğer sürücünün ehliyetine ise 2 ay geçici el konuldu

İHA

Düğün konvoyunda dirfte 30 bin TL ceza Bir sürücünün ehliyetine daimi olarak, diğer sürücünün ehliyetine ise 2 ay geçici el konuldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde, geçen günlerde düğün konvoyunda drift yaparak trafiği tehlikeye atan iki sürücüye toplamda 30 bin 131 TL idari para cezası uygulandı.
Olay, 18 Haziran tarihinde ilçeye bağlı Akçay Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğün konvoyunda, plakasız otomobilleri ile trafiği durdurarak drift yapmaya başlayan iki sürücü, ortalığı birbirine kattı. Otomobillerin kendi etraflarında dakikalarca dönüp dirft yapması ve yol ortasında lastik yakması bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.
Konuyla ilgili çalışma başlatan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, drift yapan sürücülerin kimliklerini belirledi. Ekipler, M.T. isimli şahsın kullandığı trafikten çekilmiş 1994 model mavi renkli otomobil ve sürücüsüne çeşitli maddelerden toplamda 17 bin 719 TL idari para cezası uyguladı, 5 yıl içerisinde 2’nci kez drift yaptığı gerekçesiyle sürücü belgesini daimi olarak iptal etti.
Aynı olayda E.M. isimli şahsın kullandığı 1993 model kırmızı renkli otomobile ve sürücüye farklı maddelerden toplamda 12 bin 412 TL idari para cezası uygulandı, şahsın sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el koyuldu.
Olayda, toplamda 2 sürücüye 30 bin 131 TL idari para cezası uygulanırken, her iki sürücü hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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