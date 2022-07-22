Karadeniz Sahil Yolu'nda drift yapan 2 sürücüye 30 bin TL ceza



Mustafa KIRLAK/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde trafiği kapatıp drift yapan 2 sürücüye toplam 30 bin 131 TL ceza kesildi, sürücü belgelerine el konuldu.

Karadeniz Sahil Yolu Akçay mevkisinde, 17 Temmuz'da 2 sürücü, otomobilleriyle trafiği durdurup drift yaptı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Asfaltta 2 otomobilin kendi eksenleri etrafında döndüğü görüntüler tepki çekti. Harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücülerin M.T. ile E.M. olduğunu tespit etti. Ekipler, M.T.'nin 5 yıl içinde 2'nci kez drift yaptığı gerekçesiyle sürücü belgesini iptal ederken, 17 bin 719 TL de idari para cezası kesti. E.M.'nin ise sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu ve 12 bin 412 TL ceza uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK

2022-07-22 13:42:04



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