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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünye’deki yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Recep Kara oldu

İHA

Ünye’deki yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Recep Kara oldu

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Recep Kara oldu.
Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali çerçevesinde yağlı pehlivan güreşleri yapıldı. Tekkiraz Mahallesi Karaarmut mevkisinde düzenlenen güreşlere 18’i başpehlivan olmak üzere 500’e yakın pehlivan katıldı.
500’e yakın pehlivanın mücadele ettiği Karaarmut er meydanında başpehlivanlık güreşleri heyecanla takip edildi. Güreşlerde, başpehlivanlar arasında önce çeyrek finale, ardından yarı finale yükselen Recep Kara, final müsabakasını Fatih Atlı ile yaptı. Recep Kara rakibi karşısındaki mücadelesini kazanarak, Ünye Belediyesi Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı oldu.
Pandemi nedeniyle 2 yıllık aranın ardından ata sporu olan güreşlerde yeniden vatandaşlarla bir araya gelen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptığı açıklamada, “Pandemi nedeniyle 2019 yılından sonra müsabakalarımızı icra etme imkanı bulamamıştık. Allah’a şükür bugün burada normalleşme süreciyle birlikte bir araya geldik. Biz de burada 483 pehlivanımızı izleme imkanı bulduk. Güzel ve keyifli bir seyir sundukları için pehlivanlarımıza teşekkür ediyorum. Dereceye giren pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Er meydanına çıkma cesareti gösteren tüm pehlivanlarımızı kutlarken siz kıymetli hemşerilerimize buraya katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.
Ünye Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde ağalık seçimi de yapıldı. İş insanı ve Ünye Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Turan, rakipsiz çıktığı ağalık yarışını 252 bin TL vererek aldı. Ağalık seçimi için alana getirilen koç ise Turan’ın talebi üzerine jandarmaya bağışlandı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Güreş Ağası Turan ile birlikte halkı selamladı. 13 kategoride düzenlenen güreşlerde dereceye girenlere madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Ünye Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerine Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Kaymakam Refiki Selim Eser, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediye başkan yardımcıları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman ile protokol üyeleri ve çok sayıda güreş sever katıldı.

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