Ordu’da açık hava sinema günleri başladı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde açık hava sinema günleri başladı.

Pandemi döneminde Ordu’da ilk kez gerçekleştirilen arabalı sinema etkinliği ile vatandaşları açık havada sinema ile buluşturan Altınordu Belediyesi, açık havada sinema keyfini yeniden hayata geçirdi. Altınordu Belediyesi’nin Akyazı sahilindeki ücretsiz otopark alanında düzenlenen açık hava sinema günleri 22 Temmuz saat 21.00 itibarıyla başladı. Her akşam aynı saatte farklı filmlerin oynatılacağı film günleri 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

İlk akşamında bir kahramanlık hikayesini anlatan ‘Börü’ filmi ile başlayan açık hava sinema etkinliğinde film öncesi vatandaşlara patlamış mısır, elma suyu ve su ikram edildi. Vatandaşlar, etkinliğin açık havada ve sahil kenarında olmasının ayrı bir eğlence olduğunu, sinema günleri etkinliğinin yaz akşamlarına ayrı bir eğlence kattığını belirttiler.

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