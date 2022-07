Ordu’da Ekin Uzunlar konseri

Ordu’nun Ünye ilçesinde Karadeniz’in sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ünye Belediyesi tarafından 21. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali nedeniyle Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar, Cumhuriyet Meydanı'nda sahneye çıktı. Konser öncesinde on binlerce vatandaş meydanı hınca hınç doldururken, Uzunlar ise sevilen şarkılarını hayranlarına seslendirdi. Konser sırasında Ekin Uzunlar'ın kemençe şovları ise vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Vatandaşlar da Ekin Uzunlar'ın şarkılarını telefon ışıklarını yakarak hep bir ağızdan eşlik etti.



“Kemençe sazların şahıdır”

Karadeniz’in has çalgısı olan kemençenin sazların şahı ve dünyanın geleneksel bir enstrümanı olduğunu söyleyen Ekin Uzunlar, “Ünye, Karadeniz’in güzelliği olan bir şehirdir. Her Karadenizli mutlaka bir kez olsun Ünye’ye uğramıştır. Yolu, sahili hep bizdendir. Asla ayırt etmeyiz birbirimizi. Çünkü biz hep Karadenizliyiz. Şunu herkesin bilmesini istiyorum: Sanatı seven ve değer her belediye başkanına aşığım. Çünkü bildiğiniz gibi 2,5 yıl gibi zor bir süreç yaşadık. Sanatımızın her yerde olmasını istiyoruz. Emin olun Karadeniz müziği yapan bir Türkiye sanatçısıyız. Değerlerimiz hep buydu. Müziğimizi tüm dünyaya tanıtıyoruz. Kemençe mesela sazların şahıdır. Herkes sadece Karadeniz kemençesi sanmasın aksine bu dünyanın bir enstrümanıdır ve ben bununla dünyayı geziyorum” dedi.

Vatandaşlara hitap eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise “Ünye değer, Ünye’ye değer diyerek sizlerle bu yaz akşamlarında buluşmaya devam ediyoruz. Yunus Emre’nin söylediği gibi 'Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim' sözüyle bizler de sizlerin gönüllerine girmeye, talip olmaya geldik” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı sanatçıya çiçek verirken, konser ise yaklaşık 2 saat sürdü. Konser Uzunlar'ın sahnede vatandaşlarla vedalaşmasıyla sona erdi.

