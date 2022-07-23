Ünye'de, Türkiye'nin en benzer ikizleri yarışması düzenlendi



Mustafa KIRLAK/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'En Benzer İkiz' yarışmasında 12 yaş üstü kategorisinde Gülten Abasız ile Ayten Keskin, 12 yaş altı kategorisinde ise Yavuz Ali ve Ebubekir Işık birinci oldu.

Ünye 21'inci Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında bu yıl 'En Benzer İkiz' yarışmasının 6'ncısı düzenlendi. Yarışma iki kategoride yapıldı. 12 yaş üstü kategoride Gülten Abasız ile Ayten Keskin 37 puanla birinci, Şeyma ile Şeyda Çıraklı 34 puanla ikinci, Elda Gülmez ve Selda Kılıç 33 puanla üçüncü oldu. 12 yaş altı kategoride ise 40 tam puan alan Yavuz Ali ve Ebubekir Işık birinci oldu. Berat ve Miraç Durukan ile Ecrin ve Ceylin Su ise 39'ar puan alarak ikinciliği paylaştı.

Yarışma, ödüllerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK

2022-07-23 15:43:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.