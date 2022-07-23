Ünye’de toplu sünnet töreni

Ordu’nun Ünye Belediyesi, 21. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali çerçevesinde toplu sünnet töreni düzenledi. Törende, 60 çocuk sünnet edildi.



Ünye 21. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali devam ederken, festival dahilinde toplu sünnet töreni düzenlendi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın talimatıyla Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri, sünnet olacak çocukları aileleri tarafından yapılan başvuru sonucu belirledi. Sünnet kıyafetini giyen 60 çocuk, ilk olarak üstü açık otobüsle şehir turu yaptı. Çocuklara palyaçolar da eşlik ederken, şehir turunun ardından Ünye İskelesi’nde düzenlenen törenle çocuklar sünnet oldu.



Törende konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “2019 yılında gerçekleştirdiğimiz sünnet şöleninin ardından 2 yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirememiştik. Peygamber Efendimizin (SAV) sünnetini 2 yıl aradan sonra yeniden yerine getiriyoruz. Bu yıl normalleşme süreci ile birlikte çocuklarımızın sünnet törenini gerçekleştirme fırsatı bulduk. Allah evlatlarımızın bugünkü gibi yarın da düğün merasimlerini görmemizi hem ailelerine hem de bize nasip etsin. Onların yolunu bahtını ve geleceğini açık etsin. Bu törenin gerçekleşmesine katkı sunan kirvelerine de teşekkür ediyorum. Sünnet törenimiz hayırlı olsun” diye konuştu.



Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, konuşmasının ardından çocuklara oyuncak araba hediye etti. Hediyelerini alan çocuklar mutluluklarını başkan amcalarına teşekkür ederek gösterdi. Aileleriyle birlikte sünnet törenine katılan çocukların yanı sıra kız çocuklarına da oyuncak bebek hediye edildi.

Sünnet töreni ikramların ve toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

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