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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Işın Karaca: “Her gün mutlaka kendimi sorgularım”

İHA

Işın Karaca: “Her gün mutlaka kendimi sorgularım”

Ordu’nun Ünye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde konser veren Türk pop müziği sanatçısı Işın Karaca, "Her gün mutlaka kendimi hayatımda sorgularım. Hep yeni bir güne kavuşmanın mutluluğu içerisinde oluyorum" dedi.
Ünye Belediyesi'nin düzenlediği 21. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde sahneye çıkan Türk pop müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, şarkılarıyla geceye damga vurdu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde 27 yıllık sanat hayatını hayranlarına anlatan Karaca, kendisini her sabah ‘Günaydın’ diyerek motive ettiğini söyleyerek, herkesi öyle yapmaya davet etti. Dokuz yıl aradan sonra yeniden Ünye ile buluştuğunu ifade eden Karaca, ”Her sabah kalktığımda hep kendime ‘Günaydın’ diyerek moral ve motivasyonla uyanıyorum. Her gün mutlaka kendimi hayatımda sorgularım. Hep yeni bir güne kavuşmanın mutluluğu içerisinde oluyorum. Ve sonunda neden ben bu işi yapıyorum diyerek sorguladığımda konserlere çıktığımda Allah’ımın bana çok doğru bir iş verdiğini görüyorum. Yine aradan dokuz yılın geçmesinin ardından sonunda yeniden Ünye’de konser verdiğim için çok mutluyum” dedi.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise, ”Bizleri kırmayıp aramızda olan sevgili sanatçımız Işın Karaca’ya teşekkür ediyorum. Sesiyle, şarkılarıyla Ünye’yi mutlu eden sanatçımız Işın Karaca’yı Ünye’miz de asla memnun etmeden uğurlamaz” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sanatçıya plaket ve çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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