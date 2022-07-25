ODÜ, devlet üniversiteleri arasındaki yerini 18. sıraya taşıdı

Lisans öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2022 Raporu sonuçlarına göre Ordu Üniversitesi (ODÜ) 126 devlet üniversitesi arasında 18’inci sırada yer alırken Karadeniz Bölgesi'nde bulunan üniversiteler arasında 1’inci sıraya yerleşti.

Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere toplamda 199 üniversite dahil edildi. ODÜ, lisans düzeyindeki öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü ve 47 bin 682 öğrencinin yer aldığı araştırmanın genel memnuniyet sıralamasına göre geçen yıl 71’inci sırada olan yerini 33’üncü sıraya, devlet üniversiteleri arasındaki yerini ise 42’den 18’inci sıraya taşıdı.



Karadeniz Bölgesi'ndeki üniversiteler arasında 1.

Öğrenim deneyiminin tatminkarlığı, yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişi, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği ile kişisel gelişim ve kariyer desteği alanlarında öğrencilerin memnuniyetlerini araştırıldığı TÜMA 2022 Raporu sonuçlarına göre ODÜ, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 21 üniversite içerisinde ilk sıraya yerleşti.

Araştırmanın diğer sonuçlarına göre ODÜ, Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı sıralamasında 40’ıncı, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 1’inci, Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu sıralamasında 46’ncı, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 2’nci, Akademik Destek ve İlgi sıralamasında 40’ıncı, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 1’inci, Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet sıralamasında 35’inci, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 1’inci, Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği sıralamasında 73’üncü, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 3’üncü, Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği sıralamasında 47’inci, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 1’inci sırada yer aldı.

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