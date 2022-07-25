Motor sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motor sürücüsü kazada hayatını kaybetti

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Motor sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, FatsaSamsun karayolunda ilerleyen Özcan Hekim yönetimindeki motosiklet, yabancı plakalı bir cipe arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Hekim, olay yerine gelen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu baba ve oğlun kahramanlıklarını konuşuyor: Baba üç çocuğu, oğlu bir kadının hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Ordu baba ve oğlun kahramanlıklarını konuşuyor: Baba ...
Kırsal mahallelerde yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kırsal mahallelerde yol çalışmaları devam ediyor
TEKNOFEST rüzgârı Ordu’dan devam edecek
YEREL HABERLER TEKNOFEST rüzgârı Ordu’dan devam edecek
ODÜ, devlet üniversiteleri arasındaki yerini 18’inci sıraya taşıdı
YEREL HABERLER ODÜ, devlet üniversiteleri arasındaki yerini 18’inci ...
ODÜ, devlet üniversiteleri arasındaki yerini 18. sıraya taşıdı
YEREL HABERLER ODÜ, devlet üniversiteleri arasındaki yerini 18. ...
Valinin makam aracı, şehit kardeşinin sünnet arabası oldu
YEREL HABERLER Valinin makam aracı, şehit kardeşinin sünnet arabası ...
Ünye'de Gökhan Tepe rüzgarı
YEREL HABERLER Ünye'de Gökhan Tepe rüzgarı
Emniyetten 5 farklı noktada 23 personelle denetim
YEREL HABERLER Emniyetten 5 farklı noktada 23 personelle denetim
Işın Karaca: “Her gün mutlaka kendimi sorgularım”
YEREL HABERLER Işın Karaca: “Her gün mutlaka kendimi sorgularım”
Ünye’de toplu sünnet töreni
YEREL HABERLER Ünye’de toplu sünnet töreni
Ünye'de, Türkiye'nin en benzer ikizleri yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Ünye'de, Türkiye'nin en benzer ikizleri yarışması ...
Ordu’da triatlon yarışları başladı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ordu’daki tesislerimiz sporcularımız için çekici oldu”
YEREL HABERLER Ordu’da triatlon yarışları başladı Ordu Büyükşehir ...
Fatsa'da Açık Hava Sinema Günleri
YEREL HABERLER Fatsa'da Açık Hava Sinema Günleri
Türkiye’nin en benzer ikizleri belli oldu
YEREL HABERLER Türkiye’nin en benzer ikizleri belli oldu
Ordu’da Ekin Uzunlar konseri
YEREL HABERLER Ordu’da Ekin Uzunlar konseri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.