Fatsa Belediye Başkanı Kibar: “Selin tüm yaralarını saracağız”

Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, geçtiğimiz günlerde metrekareye 350 kilogram yağışın düştüğü Bolaman Havzası mahalle muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Selden en çok etkilenen 22 kırsal mahallenin muhtarları ile bir araya gelen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Fatsa’mız özellikle 2016 yılında meydana gelen sel afeti başta olmak üzere yöremiz geçmişte korkutucu yaralar almış bir bölge. Geçtiğimiz hafta aşırı yağış sonrası selin oluştuğu ilk saatlerden itibaren tüm ekiplerimizle birlikte sahada seferber olduk. Meteoroloji verilerine göre beklediğimiz bir yağıştı ancak bu kadar yoğun olarak sağanak yağışın vuracağını tahmin edemedik. Metrekareye 350400 kilogram bir yağışın aynı bölgeye yağmasını beklemiyorduk. Çok şükür herhangi bir can kaybımızın olmaması sevindirici. Toprağın suya doygunluğu nedeniyle selden etkilenen mahallelerimizde 160’ın üzerinde heyelan nedeniyle öncelikli olarak kapanan yolları açtık, heyelan tehlikesi oluşabilecek bölgelere anında müdahalelerde bulunduk. Heyelan, yol kapanması, yol uçmaları, bazı evlerin zemin katlarına su baskınlarının meydana geldiği sel bölgesi mahallelerimizin teknik ekibimizle tespitini yaptık. Dere yataklarının aşırı selden dolayı yollara verdiği tahribatlarla birlikte çok ciddi heyelanların meydana geldiği bölgemizde afette meydana gelebilecek her türlü hasarın olduğunu gördük. Menfez, kutu gibi ciddi şekilde sanat yapısı ihtiyacı ortaya çıktı. Bugün muhtarlarımızla hasar tespitinde bizlere yardımcı olmaları konusunda ekip arkadaşlarımla bir araya gelmek istedim” dedi.



"55 iş makinesi ve tüm ekiplerimizle seferber olduğumuz selin yaralarını saracağız"

Aşırı yağış ve sonrasında meydana gelen sel afetinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediyesi, valilik ve Fatsa Belediyesi'nin çalışmalarına koordineli şekilde devam ettiklerini söyleyen Başkan Kibar, “Selle mücadele çalışmalarını yaparken öncelik ve aciliyet sırasına göre hareket ediyoruz. Yağışın başladığı ve bittiği süreç itibarıyla 160’ın üzerinde heyelan gerçekleşti. Herkes kendi mahallesindeki sorunu bildiği için diğer mahallelerde selin boyutu ne aşamada bunu bilmiyor. Ilıca, Kayaca, Yassıbahçe, Kavraz, Aslancami, Küpdüşen, Hacıköy, Dereyurt, Tayalı, Aşağıyavaş, Kayaköy, Bolaman, Yalıköy, Uzundere, Bülbül, Yavaş mahallelerimizde meydana gelen heyelan ve yol kapanmalarını 7 adet ekskavatör, 12 adet bekoloder 4 adet loder, 5 adet greyder, 17 adet kamyon, 65 personelle ilk 24 saatte yolların yarısı açılmış olup, kapanan yolları da hızlı bir şekilde ulaşıma açtık. Son an itibarıyla 3 günlük daha yol açma çalışmamız, 15 günlük de heyelan sonrası kalan birikintilerin temizlik çalışması var. Şu ana kadar toplamda 55 tane iş makinesi ve kamyonun yağış başladığı günden itibaren bölgede çalıştığını belirtmek isterim. Ben de özellikle yağışın başladığı birinci ve ikinci gün gece geç saatlere kadar sorun oluşabilecek, krizin büyüyebileceği yerlerdeydim. Sonraki günlerde Başkan Yardımcımız Ruhi Özbay öncülüğünde Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz, Fen İşleri Müdürlüğümüz, Ordu Büyükşehir Fatsa İlçesi Kırsal Şefliğimiz ile çalışmalarımız o günden bugüne halen devam etmektedir. Sel mağduru vatandaşlarımıza destek yardımı yapılacak. Afetten etkilenen hasarlı evlerle ilgili de gereken destekler verilecek. Selle ilgili çalışmalarımızı tamamladıktan sonra sanat yapılarının ihalesine çıkacağız. Önümüz fındık hasadı dönemi olduğu için beton yol işlerimize kaldığımız yerden hızla devam edeceğiz. Bu süreçte yanımızda olan Valimiz Sayın Tuncay Sonel’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve makine ve ekipman yardımı yapan çevre ilçelerimizin belediye başkanlarına şükranlarımı sunarım. Rabbim beterinden korusun inşallah” diye konuştu.

