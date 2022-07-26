Ünye'nin 40 yıllık OSB hayali: Alt yapı çalışmaları başladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 5 bin kişiye istihdam sağlayacak olan Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) alt yapı çalışmaları başladı.

Ünye’nin yıllardır hayali olan OSB'de firmaların üretim ve istihdama başlamasının ardından yüklenici firma tarafından alt yapı çalışmaları start aldı. İlçenin Killik Mahallesi’nde 500 dönümlük arazi üzerinde kurulmaya devam eden OSB’de yapılacak alt yapı ile birlikte elektrik, yol, su, kanalizasyon çalışmaları yapılması planlanıyor.



“Alt yapıdan sonra başka bir sorunumuz kalmıyor”

Yüklenici firma tarafından alt yapının başlamasıyla beraber OSB alanında firmalarında inşaatlarına başlamasıyla başka bir sorunun kalmadığına dikkat çeken Ünye Ticaret ve Sanayi Odası(ÜTSO) Başkanı İrfan Akar, “Bugün bizim için çok önemli bir gün. Çünkü yıllardır bir Ünye Organize Sanayi Bölgesi hayaline doğru yaklaşmaya devam ediyoruz. Alt yapı konusunda ufak bir duraksama olmuştu. Yüklenici firmanın alt yapı işine hızlı bir şekilde başlaması bizleri de mutlu etmiştir. Tabii, bununla birlikte buraya gelecek firmalarımızın bacalarındaki dumanların çıkacağı günleri görmüş oluruz. Zaten alt yapıdan sonra burada iş firmalara kalıyor ve o andan itibaren üretimlerine başlayabilirler. Alt yapıyla beraber elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon sürecinden sonra zaten OSB’de başka bir sorunumuz kalmıyor. Şu an burada firmalarımızdan bir tanesi tamamen bitti ve üretime başladı. Yine bir başka firmamızdan biri yarısına geldi ve diğeri de temelini attı. Tabii, diğer firmalarımızda inşaatlarına başlamak için dolgu çalışmaları yapıyor. Bu aşamadan sonra diğer firmaların faaliyetlerine hızlı bir şekilde başlayacağını düşünüyorum. Yani bunlarla birlikte buradaki sürecin iki yıl içinde tamamlanacağını söyleyebilirim” dedi.



“Ünye’nin il olmasıyla beraber OSB’de ilçemiz için önemli bir yer edinecektir”

TÜİK’in verilerine göre Ünye’nin de il olmaya aday gösterilmesiyle ilçedeki yatırımlarında cazibesinin artacağını söyleyen İrfan Akar, “Şu an OSB için binlerce iş başvurusu var. Bizler de bu başvuruları tek tek inceleyerek istihdam konusunda ne yapabiliriz, bunun çözümüne bakıyoruz. Buradaki fabrikalarımızın kurulması demek birçok emekçimize iş kapısı demek. Bu anlamda çoğu kişilerin ekmek kapısı olması için bizlerde mücadelemizi veriyoruz. Bizim ekonomi ve coğrafya olarak pozisyonumuz çok güzel. Ünye bu anlamda il olması durumunda Organize Sanayi Bölgemizi daha da büyüteceğiz. Yine Ünye Limanı ve Akkuş Niksar yoluna devletimizin desteğiyle çalışmalar başlandığında Ünye’nin il olmasıyla beraber OSB’de ilçemiz için önemli bir yer edinecektir” diye konuştu.

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