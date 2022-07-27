Psikolog Kırım: "Yas sürecinde yakınlarınızı kendinizden uzaklaştırmayın"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Psikolog Kırım: "Yas sürecinde yakınlarınızı kendinizden uzaklaştırmayın"

İHA

Psikolog Kırım: "Yas sürecinde yakınlarınızı kendinizden uzaklaştırmayın"

Bir yakınını kaybedenler için yas sürecinin acılı ve zorlu bir süreç olduğunu belirten Psikolog İrem Naz Kırım, “Yas sürecinde kimileri birkaç ayda kimileri ise yıllarca yaşamaya, baş etmeye çalışır. Bu süreçte sizi sevenlerin desteğini almak, yalnız kalmamak sürecinizi daha kolay atlamanıza yardımcı olur. Bu yüzden çevrenizdeki insanları kendinizden uzaklaştırmayın, sizin için bir şeyler yapmalarına fırsat verin. Sizi anlayan, dinleyen, acınızı paylaşan ve size iyi geldiğini hissettiğiniz kişileri etrafınızda toplayın” dedi.
Yas süreci hakkında bilgi veren Medical Park Ordu Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Psikolog İrem Naz Kırım, “Nasıl sevdiklerimiz öldüğünde onu bir daha görememenin, onunla yeni anılar oluşturamamanın, kendimizi yalnız hissetmenin acısını yaşıyor, onunla geçirdiğimiz süreci daha iyi değerlendirme isteğimiz oluyorsa; arkadaşımızla artık görüşmediğimizde, sevgilimizden, eşimizden ayrıldığımızda ve bir organımızı yitirdiğimizde de aynı duyguları ve düşünceleri hissederiz” şeklinde konuştu.

Evrelerine göre yaş süreci
Psikolog İrem Naz Kırım, yasın evrelerini şöyle sıraladı:
“İnkâr evresi: Yas sürecinin evresinin ilkidir. Ölümü kavramakta ve kabullenmekte zorluk çekeriz. Şaşkın, donuk, tepkisiz görünür, kendimizi boşlukta gibi hissederiz. Çoğu şeyi hatırlamakta zorlanabiliriz. Rüyalarımızda o kişiyi görebiliriz.
Öfke evresi: İnkâr evresini öfke evresi takip eder. Bu evrede ‘neden ben, biz, o’ soruları vardır. Gerçekle yüzleşmeye başlarız ve ağır geldikçe derin bir öfke kaplar içimizi. ‘Neden bırakıp gittin, niye daha iyi davranmadım, ben şimdi ne yapacağım’ gibi sonu gelmeyen, keşkelerle başlayan cümleler, öfkemizi hem kendimize hem de kaybettiğimiz şeylere yönlendirmemize neden olur. Her duygu gibi öfke de sağlıklı bir duygudur ve bu süreçte yaşanmasına izin verilmelidir.
Pazarlık evresi: Öfke duygusu hafiflemeye başlarken pazarlık evresi devreye girer. Kişi artık Allah’a dualar eder. Öldüyse onu cennetine almasını, günahlarını affetmesini, diğer dünyada canını yakmamasını diler. Sevdiği kişiyi ya da organını kaybettiyse acısını dindirmesi ve iyileşmesi için yalvarır. Bu evrede kaybı kabullenen kişi inkârı bırakır ve artık gerçekle yüzleşmiştir. Gerçekler ruhsal çöküntü yaşamasına neden olur ve depresyon evresine girilir.
Depresyon evresi: Depresyon evresinde kişi artık hiçbir şeyin eskisi kadar güzel olamayacağını düşünür. Sosyal çevresinden geri çekilir, mutsuzdur, hiçbir şeyden tat alamaz, işlevlerini devam ettirmekte zorlanır, iş, okul, evdeki sorumluluklarını yerine getiremez hale gelebilir. Bu evre çok zor görünse de yaşanması gereken en önemli evredir. Çünkü kişi duygularını ve düşüncelerini yaşamaya başlar. Eğer bu evre yaşanmazsa, yani kişi ‘ben güçlüyüm, hiç sorunum yok’ gibi davranmaya çalışırsa yas süreci daha da uzar ve bir süre sonra depresyon zorlayıcı bir hal alıp iyileşme zorlaşır.
Kabullenme: Son evre artık kabullenmedir. Artık kaybımızı kabullenir ve geri kalan hayatımıza dair devam etmeye başlarız. Acı hafifler ama unutulmaz, sadece işlevlerimizi yerine getirmeye bir şekilde devam etmek zorunda kalırız. Geleceğe dair planlar yapar, beklentilerimizi yeniden oluştururuz.”

Çevrenizdekileri uzaklaştırmayın
Yas sürecinde ağlama isteği, mutsuzluk, öfke patlamaları, sabırsızlık, tahammülsüzlük, korku, güvensizlik gibi duyguların normal olduğunu vurgulayan Psikolog İrem Naz Kırım, “Kayıp anı beyninizde dönüp durabilir, odaklanma sorunu yaşayabilirsiniz. Yas süreci acılı ve zorlu bir süreçtir. Kimileri birkaç ayda kimileri ise yıllarca yaşamaya, baş etmeye çalışır. Bu süreçte sizi sevenlerin desteğini almak, yalnız kalmamak sürecinizi daha kolay atlamanıza yardımcı olur. Bu yüzden çevrenizdeki insanları kendinizden uzaklaştırmayın, sizin için bir şeyler yapmalarına fırsat verin. Sizi anlayan, dinleyen, acınızı paylaşan ve size iyi geldiğini hissettiğiniz kişileri etrafınızda toplayın” diye konuştu.

"Ağlamamak için kendinizi sıkmayın"
Psikolog Kırım, şu bilgileri paylaştı:
“Duygularınızı ve düşüncelerinizi ifade etmek, zihni ve bedeni yormaktadır. Hastalanmamıza neden olmaktadır. Yas sürecinizi atlamak için ağlamak ve acıyı dışarı vurmak sağlıklı bir yas süreci geçirmenize yardımcı olur. Acılarınız, düşünceleriniz konusunda konuşmaktan çekiniyorsanız bir kâğıda içinizi dökebilirsiniz. Mektup, günlük yazmak ya da acınızı anlatan resim çizmek kendinizi ifade etmenizde ve olayları kabullenmenize yardımcı olur. Kaybınızın verdiği yoğun duygulardan kaçmak için zararlı maddeleri kullanmak sorunlarınız çözmez, aksine daha da sorun yaşamanıza neden olur. Baş etmekte güçlük çekiyorsanız yardım isteyin. Kayıp ve yas süreciniz uzun sürüyorsa ruh sağlığı uzmanlarından destek almayı ihmal etmeyin. Sizi olduğunuz halinizle, koşulsuz kabulle ve anlayışla bekleyen, tarafsız yaklaşabilecek, anlatmakta zorluk çektiğiniz her şeyi güvenle ifade edebileceğiniz profesyoneller olduğunu unutmayın."

"Uyku ve beslenme düzeni bozulabilir"
Yas sürecinde olan kişinin uyku ve beslenme düzeninin bozulabileceğinin altını çizen Psikolog Kırım, “Yakınlarının bu gereksinimlerini sağlayabilmesi için kişiyi takip etmesi önemlidir. Kayıp herkes için aynı zamanda gerçekleşmez. Anlayış ve sabır gerekir. Kaybını kabullenmesi için zaman verilmelidir. Kayıp hakkında konuşması, ağlaması, öfkesini ve acısını dile getirmesi engellenmek yerine desteklenmelidir. Hissettiklerini ve düşündüklerini açığa vurması için teşvik edilmeli, izin verilmelidir. Acısını hafifletici 'yakında geçecek, ağlama, onu üzersin, o böyle olmanı istemezdi, güçlü olmalısın, bunda da vardır bir hayır, hayat devam ediyor, ne acılar var, hepimizin başına gelebiliyor, dik dur, herkesin içinde yapma' gibi cümleler kurmak yerine onu anlamaya, destek olmaya çalıştığınızı ve duygularınızın içten olduğunuzu ifade eden 'yanındayım, ne zaman istersen ara, yalnız değilsin, bir ihtiyacın varsa söylemen yeterli' gibi cümleler kurabilirsiniz. Ani karar verme, yer değişikliği isteği gibi durumlarla karşılaştığınızda bu tür durumların zamana yayılarak çözülebilmesi için fırsat oluşturmaya çalışın. Aile, arkadaş gibi sosyal destek sağlayacak kişilerle yakın temasta olmasını sağlayın. Kayıptan kaçınma isteğini fark ettiğinizde ona kızmayın. Kaçınmak için başvurduğu alkol, zararlı madde isteklerini konuşarak vazgeçirmeye çalışın. Gerekirse ruh sağlığı uzmanlarından destek aldırın” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı, fındık fiyatını Ordu'da açıklayacak Soydan: “Üreticilerimiz 3-3,5 dolar seviyesinde yani 55-60 TL bandında bir fiyat bekliyor"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı, fındık fiyatını Ordu'da ...
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli hakkında işlem
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli hakkında ...
Ordu’da bir haftada 11 bin 615 araç denetlendi
YEREL HABERLER Ordu’da bir haftada 11 bin 615 araç denetlendi
Ordu'da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Ordu'da kaçak tütün operasyonu
Minibüsle ezdiği eşini öldürüp, kızını yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Minibüsle ezdiği eşini öldürüp, kızını yaralayan ...
Ordu’da karısını ezerek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
YEREL HABERLER Ordu’da karısını ezerek öldüren kocaya ...
Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımızın meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımızın meyvelerini ...
6,2 milyar TL’lik yol projesinin tünelinde ışık göründü Ordu Çevreyolu Projesi’nin ikinci etabında yer alan Akçatepe Tüneli’nde ışık görme töreni düzenlendi
YEREL HABERLER 6,2 milyar TL’lik yol projesinin tünelinde ışık ...
Ünye'nin 40 yıllık OSB hayali: Alt yapı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Ünye'nin 40 yıllık OSB hayali: Alt yapı çalışmaları ...
Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımızın meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımızın meyvelerini ...
Hafif ticari araç, otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç, otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Ordu’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
Ordu’da basın ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Ordu’da basın ödülleri sahiplerini buldu
Ordu'da cipe çarpan motosikletli öldü
YEREL HABERLER Ordu'da cipe çarpan motosikletli öldü
Fatsa Belediye Başkanı Kibar: “Selin tüm yaralarını saracağız”
YEREL HABERLER Fatsa Belediye Başkanı Kibar: “Selin tüm yaralarını ...
Motor sürücüsü kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motor sürücüsü kazada hayatını kaybetti
Ordu baba ve oğlun kahramanlıklarını konuşuyor: Baba üç çocuğu, oğlu bir kadının hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Ordu baba ve oğlun kahramanlıklarını konuşuyor: Baba ...
Kırsal mahallelerde yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kırsal mahallelerde yol çalışmaları devam ediyor
TEKNOFEST rüzgârı Ordu’dan devam edecek
YEREL HABERLER TEKNOFEST rüzgârı Ordu’dan devam edecek
ODÜ, devlet üniversiteleri arasındaki yerini 18’inci sıraya taşıdı
YEREL HABERLER ODÜ, devlet üniversiteleri arasındaki yerini 18’inci ...
ODÜ, devlet üniversiteleri arasındaki yerini 18. sıraya taşıdı
YEREL HABERLER ODÜ, devlet üniversiteleri arasındaki yerini 18. ...
Valinin makam aracı, şehit kardeşinin sünnet arabası oldu
YEREL HABERLER Valinin makam aracı, şehit kardeşinin sünnet arabası ...
Ünye'de Gökhan Tepe rüzgarı
YEREL HABERLER Ünye'de Gökhan Tepe rüzgarı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.