SOLOTÜRK'ün prova uçuşu nefes kesti

SOLOTÜRK'ün Ordu’da yaptığı prova uçuşu nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK ekibinin cuma günü, TEKNOFEST yarışmaları için düzenleyeceği akrobasi uçuşu vatandaşları heyecanlandırdı. TEKNOFEST Karadeniz Yarışmaları, 2931 Temmuz tarihlerinde Ordu’da gerçekleştirilecek. Yarışmaların başlangıç gününde ise SOLOTÜRK, F16 uçakları ile gösteri düzenleyecek. SOLOTÜRK'ün pilotları, yarışmalar öncesi Ordu semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. Tek uçakla yapılan ve zorluk derecesi yüksek hareketler ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Vatandaşlar, SOLOTÜRK'ü internet ortamından takip ettiklerini, bu kadar yakından görmenin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

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