Ordu´da 'kaynak suyu' gerginliği: 11 gözaltı



Mustafa KIRLAK/ FATSA(Ordu), (DHA)- ORDU´nun Fatsa ilçesinde bir alabalık tesisine kaynak suyunun kiralanmasına karşı çıkan mahalle halkı ile görevliler arasındaki arbedeye jandarma müdahala etti. Gözaltına alınan 11 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Sefaköy Mahallesi´ndeki kaynak suyu, 5 yıl önce Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bir alabalık çiftliği firmasına kiralandı. Kaynak suyunun mahallenin içme suyu ihtiyacını karşıladığını belirten yöre halkı kararın iptali istemiyle Fatsa Asliye Hukuk Mahkemesi´ne dava açtı. Yerel mahkeme dava sonucunda kiralama kararını iptal etti. Ancak firmanın temyiz başvurusu üzerine Yargıtay yerel mahkeme kararını bozdu. Bu gelişme üzerine firma yetkilileri mahalledeki evlere giden kaynak suyunu kesmeye çalıştı. Bu sırada mahalle halkı ile firma görevlileri arasında gerginlik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan arbedede 11 kişi gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen 11 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınıp serbest bırakılanlar arasında yer alan Sefaköy Mahallesi Muhtarı Yusuf Kaynar, "Şu anda evlerimizdeki musluklardan su akmıyor. Bizim mahallemizde yaşayan vatandaşlar ne yapacak bilmiyoruz. Biz suyumuzun geri verilmesini istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2022-07-27 16:52:55



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