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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınordu’da 30 yıllık yağmur suyu hattı sil baştan yenileniyor

İHA

Altınordu’da 30 yıllık yağmur suyu hattı sil baştan yenileniyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde Şahincili, Yenimahalle ve Şirinevler Mahallelerinde su baskınlarına neden olan Fındık Yatağı Deresi’nde son etap çalışmalarına başladı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile Altınordu ilçesi Şahincili, Yeni Mahalle ve Şirineveler Mahallelerinden geçerek Civil Irmağı'na dökülen Fındık Deresi yatağında son etap çalışmalarına başladı. Şirinevler Mahallesi’nde başlatılan çalışmalarla 30 yıl önce yapılan ve işlevini yitirmiş olan 450 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı, Turgut Özal Bulvarına kadar sil baştan 2 metreye 2 metre boyundaki dev bakslar ile yenilenecek.
Şahincili Mahallesi’nin üst kotlarında yer alan Fındık Yatağı Deresi’nin yükünü hafifletmek için daha önce kapalı olan dereyi açan ve büz çalışması yapan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, hat üzerinde bulunan ve işlevini yitirmiş olan kapalı baksları 2 metreye 2 metre boyundaki dev bakslar ile sil baştan yenilemek için çalışma başlattı.

450 metrelik hat sil baştan yenileniyor
Altınordu ilçesi Fındık Deresi Yatağı’nın Civil Irmağı'na bağlayan bölümünde çalışmaların başladığın belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Senelerdir devam eden bir çileye son veriyoruz. İnşallah çalışmalar tamamlandığında bölgede daha böyle bir sorun yaşanmamış olacak” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler şöyle konuştu:
“Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçemizde altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsam da daha önce birçok çalışma yaptığımız, Altınordu ilçesi Şahincili, Yeni Mahalle ve Şirineveler Mahallelerinden geçerek Civil Irmağı'na dökülen Fındık Deresi yatağında son etap çalışmalar başladık. Toplam 450 metre uzunluğunda olan ve 30 yıl önce yapılan yağmur suyu hatlarını modern altyapıya kavuşturuyoruz. Fındık Deresi Yatağını 2x2 ebatlarında dev bakslar ile Civil Irmağı'na bağlayarak mahallenin yaşadığı su baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Fen İşleri Dairesi tarafından yürütülen çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Ben hem ilimize hem ilçemize hem de mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
Fındık Yatağı Deresi güzergahı boyunca menfez ebatlarının daha önce yapılan çalışma ile büyütülerek keskin dönüşlerin ortadan kaldırıldığını ifade eden Başkan Güler, “Daha önce yaptığımız çalışma ile 400’lük büzleri 1.200’lük büzlerle değiştirmiştik. Böylelikle tıkalı ve yetersiz olan eski büzleri ortadan kaldırmış, yeni ve ihtiyacı karşılayacak büyük büzlerle soruna neşter vurmuştuk. Bugün başladığımız çalışma ile bunu tamamlayarak geçmiş yıllarda yaşadığımız taşkın riskini ortadan kaldırmış olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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