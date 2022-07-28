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Ordu sahillerinde boğulma olaylarına anında müdahale ediyorlar OSKEM ekipleri, 75 personel, bir zodyak bot, bir jet ski ve bir ATV motor ile denizler boğulma olaylarına hızlı müdahale ediyor

İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) yaz sezonu boyunca denizlerde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara müdahale etmek için görev başında. 75 personelin görev aldığı plajlarda, 5 jet ski, bir zodyak bot ve bir ATV motor da çalışmalarda kullanılıyor.

Ordu sahillerinde boğulma olaylarına anında müdahale ediyorlar OSKEM ekipleri, 75 personel, bir zodyak bot, bir jet ski ve bir ATV motor ile denizler boğulma olaylarına hızlı müdahale ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) yaz sezonu boyunca denizlerde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara müdahale etmek için görev başında. 75 personelin görev aldığı plajlarda, 5 jet ski, bir zodyak bot ve bir ATV motor da çalışmalarda kullanılıyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte denize girmek isteyen vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir sezon geçirmeleri amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Toplam 17 plajın bulunduğu ve bu plajlardan 3’ünün ilçe belediyeleri bünyesinde faaliyet gösterdiği Ordu’da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı OSKEM Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Fatsa ve Ünye ilçelerinde belirlenen plajlarda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak 18 Eylül tarihine kadar sürecek faaliyetlerine başladı. 75 personel, 5 adet jet ski, bir adet zodyak bot ve bir adet ATV motor ile çalışmalarını sürdürecek olan OSKEM ekipleri, haftanın her günü saat 10.30 ile 19.00 saatleri aralığında toplamda 17 plajda çalışmalarını yürütecek.

“Geçtiğimiz yıl 96, bu sezon şimdiye kadar 42 vatandaş kurtarıldı”
Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Ali Güneş, “Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak OSKEM ekiplerimiz ile birlikte geçtiğimiz yıl 96 kişinin hayata tutunması için mücadele ettik. Bu yıl, 18 Haziran tarihinden şimdiye kadar geçen sürede 42 vatandaşımız ekiplerimiz tarafından denizde boğulmaktan kurtarıldı” dedi.

“Bizim yaptığımız uyarılar keyfi değil, lütfen vatandaşlarımız dikkate alsın”
“Vatandaşlarımıza, meteorolojinden gelen bilgiler doğrultusunda uyarılar yapıyoruz. Bazen vatandaşlarımız güvenli olmayan bölgelerde denize girmekte ısrar edebiliyorlar” diyen Güneş, “Bizim almış olduğumuz denize girme kısıtlamaları kesinlikle keyfi değildir. Vatandaşlarımızın can güvenliğini düşündüğümüz için plaj, personel, araç ve ekipman sayımızı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla her yıl arttırıyoruz ve bunun için de vatandaşlarımızın daha güzel, duşları ve lavaboları olan, soyunma kabinleri ile cankurtaranları olan plajlarda denize girmeleri konusunda ricada bulunuyoruz. Bizler de onların can güvenliğini korumak adına görevimizin başındayız” ifadelerine yer verdi.
Güneş, güvenli olmayan bölgelerde de çok sayıda müdahalede bulunduklarını, sürekli olarak olabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olarak beklediklerini de sözlerine ekledi.
Vatandaşlar ise OSKEM ekiplerinin olaya hızlı müdahalede bulunduklarını, denizde fazla açılan ve tehlikeli hareketler yapanların sürekli olarak ekipler tarafından uyarıldığını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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