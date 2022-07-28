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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu’da toplu açılış törenine katılacak, fındık fiyatlarını açıklayacak

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da Ordu'da toplu açılış törenine katılacak, fındık fiyatlarını açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu’da toplu açılış törenine katılacak, fındık fiyatlarını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00’da Ordu’da toplu açılış törenine katılacak, fındık fiyatlarını açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3,5 yıl sürenin ardından Ordu’da partililer ve vatandaşlar ile buluşacak. Altınordu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda fındık fiyatını açıklayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3,5 yıl süre zarfında 223 kurum ve kuruluş tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı olan fındığın 2022 hasat sezonu öncesinde fiyatını açıklayacak.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz Cumartesi günü toplu açılış töreni vesilesiyle Ordumuza teşrif edeceklerdir. Tüm halkımız davetlidir” açıklamasında bulundu.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ili ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız öncelikle burada toplu açılış törenine katılacak. Bu törende, yaklaşık 223 kurum ve kuruluşun son 3,5 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu icraatlarımızın içerisinde var olan açılış olacak, bu icraatlar maliyeti de yaklaşık 6 milyar TL’dir. Bunların açılışını yapacağız, sonrasında partililerimiz ile buluşacak ve akabinde de bölgemizi ilgilendiren ve yaklaşık 8 milyon insanı ilgilendiren fındığın fiyatı açıklanacaktır. Cumhurbaşkanımız, bütün Karadeniz Bölgesi’ne fındık fiyatını buradan duyuracak” dedi.
Tomakin, il genelinde fındık hasat sezonu öncesi yoğun bir kalabalık olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yoğun bir katılım karşılayacağını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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