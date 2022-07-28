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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavlı: “Örnek kent yapıyoruz”

İHA

Tavlı: “Örnek kent yapıyoruz”

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından Tekkiraz Mahallesi’nde kurulan ikinci konkasör şantiyesinde üretime başlandı.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın girişimleriyle Tekkiraz Mahallesi’nde yapımı tamamlanan taş kırma tesisinin yapımı tamamlanarak üretimi başladı. Kırsal mahalle yollarının daha uzun ömürlü olması için hayata geçirilen proje, ilçenin Killik Mahallesi’nde konkasör ve beton santralinin kurulmasının ardından, Tekkiraz Mahallesi'nde bulunan ikinci konkasör şantiyesi ile bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek.

“Daha az maliyetle daha çok hizmet üreteceğiz”
Başkan Tavlı, tesiste üretilen malzemeleri incelerken yaptığı açıklamada, “Ünye ilçemizi yol yatırımlarımız anlamında örnek kent yapıyoruz. Killik Mahallemizde hizmete aldığımız konkasör şantiyesi ve beton santralinin ardından Tekkiraz Mahallesi Karaarmut mevkiinde daha önce kiralama yöntemiyle kurduğumuz ikinci konkasör şantiyesini bu kez satın alma yöntemiyle belediyemize, dolayısıyla ilçemize kazandırdık. Böylelikle aynı maliyetle iki katı hizmet üretme fırsatı bulacağız. Yaptığımız planlama doğrultusunda başlattığımız çalışmalar sonucunda bugün malzeme üretimine de başladık. Yapacağımız işlerde en az iki katı hizmet üretme imkanı bulurken tasarruf da sağlamış oluyoruz. Ünye ilçemizi yol yatırımlarımız anlamında örnek kent yapıyoruz, tesisimiz hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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