Altınordu’da ‘Yaz Kur’an Kursları Çocuk Şenliği’ düzenlendi

Ordu’nun Altınordu Belediyesi’nin desteği ile Altınordu İlçe Müftülüğü tarafından ‘Yaz Kur’an Kursları Çocuk Şenliği’ etkinliği düzenlendi.

19 Eylül Stadyumu’nda gerçekleştirilen Yaz Kur’an Kursları Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce çocuğun katılım sağladığı etkinlikte Belediye Başkanı Aşkın Tören, çocuklar ve aileleri ile ilgilenirken, stadyum içerisine Altınordu Belediyesi tarafından kurulan oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğlendi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Ben, değerler eğitimini merkeze alan böylesi faaliyetlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bizi biz yapan, gelecekte de bizi bir arada tutarak tarihi yolculuğumuzu sağlayacak bu ve benzeri faaliyetlerdir. Milli ve manevi eğitimini kapsayan değerler eğitimi ile birlikte evrensel değerlere karşı açık olmanın öneminin altını da çizmek isterim. Millet olmak, cemiyette sorumluluk sahibi olmak işte bu ruhla, bu inançla mümkündür. Geleceği yeniden inşa edeceksek, kitabımıza sıkı sıkıya sarılarak, bir ayağımızı Anadolu’ya sabitleyip diğer ayağımızla bütün dünyaya dolaşmalıyız. Bu nedenle inanç, akıl ve bilim çerçevesinde irfanı bir bakış açısı geliştirmek zorundayız. İnanıyorum ki, insanlığın en büyük arzusu olan, barış ve kardeşlik içinde bir dünyanın kurulması, siz çocuklarımızın eseri olacaktır. İşte tam da bu yüzden, hakkı, adaleti ve düşünmeyi, tefekkür etmeyi öğütleyen kitabımıza sımsıkı sarılmamız gerektiğine inanıyorum. Onun için de kitabımıza sımsıkı sarılacağız, akıl edeceğiz ve alemin sırrını çözmek için bilimle iştigal edeceğiz" dedi.

Minik öğrenciler tarafından Kur’anı Kerim, şiirler ve ilahiler okunan programa, Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Altınordu İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez ve çocukların aileleri ile birlikte vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.