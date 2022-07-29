TEKNOFEST Karadeniz´in açılışı yapıldı



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Ordu'daki açılışı yapıldı. 7 farklı dalda gerçekleştirilecek festival, 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

TEKNOFEST Karadeniz olarak düzenlenen ve bir ayağı Ordu´da yapılan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Festivalin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ile kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 2931 Temmuz tarihlerindeki festivale 14 bin 952 takım başvurdu. Tayfun Gürsoy Parkı'ndaki festivalde; Karma Sürü Simülasyon, Sürü Robotlar, Sağlıkta Yapay Zeka, Jet Motor Tasarım, Akıllı Ulaşım, Tarım Teknolojileri, Tarımsal İKA yarışmaları olmak üzere toplamda 7 yarışmada öğrenciler, hünerlerini sergileyecek.

'TÜRKİYE İHA'LARLA DÜNYANIN BİR NUMARASI OLMAYI BAŞARDI'

Festivalin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Kacır, Türkiye´nin kritik savunma sanayi ürünlerini başkalarından satın alanın peşinde koşan bir ülke olmadığını söyledi. Türkiye´nin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ülke olduğuna dikkat çeken Kacır, şöyle devam etti:

"Türkiye kritik ve tarihi bir eşiği atlıyor ve tarih boyunca yüklendiği misyonu medeniyetimiz yeniden taşımaya hazırlanıyor. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesine imza atıyor. Türkiye bugün kritik savunma sanayi ürünlerini başkalarından satın almanın peşinde koşan bir ülke değil artık. Türkiye, kendi ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla, kendi yetkinlikleri ve kabiliyetleriyle karşılayabilen hem kendi hedefleri doğrultusunda hem dost ve ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirebilen bir ülke. Türkiye yüksek teknolojide geliştirdiği insansız hava araçlarıyla dünyanın bir numarası olmayı başarmış bir ülke. Türkiye kritik sistemleri, platformları ve bu platformların alt sistemlerini, bileşenlerini çekirdek teknolojilerini kendi yerli ve milli imkanlarıyla geliştirebilen bir ülke. Bu güçlü bir irade sayesinde oldu. Bu yıllarca süren çaba, gayret, alın teri, akıl teri sayesinde oldu. Şimdi bize düşen bu başarıyı daha yükseklere taşımak ve sadece savunma sanayinde değil, sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarında benzer başarı hikayelerine imza atmak. Bugünün dünyasında tam bağımsız olmak istiyorsak, ki bu bizim için tercih değil, mutlak bir zorunluluk. Ülkemizin refahını, özgürlüğünü sürdürmek istiyorsak mutlaka tam bağımsızlık politikalarına sahip çıkmalıyız ve bugünün dünyasında tam bağımsız olmak istiyorsak, mutlaka savunma sanayindeki başarıyı diğer alanlarda da gerçekleştirmeliyiz."

`NİCE AZİZ SANCAR´LAR, SELÇUK BAYRAKTAR'LAR ÇIKACAK´

Vali Tuncay Sonel ise festivaldeki gençlerin ileride Türkiye´ye faydalı işler yapmasını temenni ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi her alanda güçlü temsil etmeliyiz. İnşallah sizlerin arasından milli teknolojiye katkı yapacak, Nobel ödüllü nice Aziz Sancarlar, nice Selçuk Bayraktarlar çıkacak. Biz bunun için dua ediyoruz. Burada binlerce öğrencimiz var. Her biri bizim için çok kıymetli ve burada TEKNOFEST ekibi var. 3 gün boyunca bu TEKNOFEST festivali şehrimizde devam edecek, coşku var şehrimizde. Buradan nice başarılı gençlerin ileride bu memlekete faydalı işler yapmasını dua ediyorum" diye konuştu.

`TEKNOLOJİ TRANSFER EDİLMEZ´

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler de teknolojinin transfer edilemeyeceğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca gördüğüm şey şu; kötü komşu, ev sahibi yapar. Bizler de şu anda imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak, dünyada sayılı bir teknoloji güç olmak üzereyiz. Teknoloji transfer edilmez. Teknoloji üretilir. Teknoloji özümsenir. Hiç kimse yeni teknolojisini bir diğerine vermez, satmaz. Onu kendine bırakır. Bir öncekini verir, eğer çok cömertse. Biz burada yeni teknolojileri üretecek bir nesli oluşturuyoruz."

Konuşmaların ardından etkinlikte yarışmalar gerçekleştirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-07-29 13:56:20



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