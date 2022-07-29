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Ordu'da TEKNOFEST Karadeniz heyecanı Ordu Büyükeşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Tarih yazan milletimiz, şimdi yeni bir tarih daha yazıyor”

İHA

Ordu'da TEKNOFEST Karadeniz heyecanı Ordu Büyükeşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Tarih yazan milletimiz, şimdi yeni bir tarih daha yazıyor”

TEKNOFEST Karadeniz çerçevesinde Ordu’da 7 dalda yarışmaların düzenleneceği festivalin açılışı yapıldı.
Tayfun Gürsoy Parkı’nda 2931 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin Ordu ayağında, karma sürü simülasyon, sürü robotlar, sağlıkta yapay zeka, jet motor tasarım, akıllı ulaşım, tarım teknolojileri, tarımsal ika yarışmaları olmak üzere toplamda 7 yarışma yapılacak.
TEKNOFEST’in Ordu’daki yarışmalarına 11 bin 593 takım başvurusunun alındığı öğrenilirken etkinlik, T3 Vakfı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı başta olmak üzere Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile bünyesindeki ORTAR AŞ ve ORYAZ AŞ, SYS Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri LTD ŞTİ ve Ordu Üniversitesi’nin yürütücülüğünde gerçekleşiyor.
Festivalin açılışında konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Türkiye’nin her alanda güçlü temsil edilmesi gerektiğini ifade ederek, "İnşallah sizlerin arasından milli teknolojiye katkı yapacak, Nobel ödüllü nice Aziz Sancarlar, nice Selçuk Bayraktarlar çıkacak. Biz bunun için dua ediyoruz. Burada binlerce öğrencimiz var. Her biri bizim için çok kıymetli ve burada TEKNOFEST ekibi var. 3 gün boyunca bu TEKNOFEST festivali şehrimizde devam edecek, coşku var şehrimizde. Buradan nice başarılı gençlerin ileride bu memlekete faydalı işler yapmasını dua ediyorum” dedi.

"Türkiye yüksek teknolojide geliştirdiği insansız hava araçlarıyla dünyanın bir numarası olmayı başarmış bir ülke"
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin kritik ve tarihi bir eşiği atladığına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli teknoloji hamlesine imza attığına değindi. Kacır, Türkiye’nin kritik savunma sanayi ürünlerini başkalarından satın almanın peşinde koşan bir ülke olmadığını, kendi ihtiyaçlarını kendi imkanları ile ürettiğine dikkat çekerek, "Türkiye yüksek teknolojide geliştirdiği insansız hava araçlarıyla dünyanın bir numarası olmayı başarmış bir ülke. Türkiye kritik sistemleri, platformları ve bu platformların alt sistemlerini, bileşenlerini çekirdek teknolojilerini kendi yerli ve milli imkanlarıyla geliştirebilen bir ülke" diye konuştu.

“Burada yeni teknolojileri üretecek bir nesli oluşturuyoruz”
Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye’nin tüm imkanları kullanarak teknolojide sayılı ülkeler arasında yer aldığını, yeni teknolojiler üretecek bir neslin oluşturulduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın riyasetinde büyük bir rüzgar yakaladık. Tarih yazan milletimiz, şimdi yeni bir tarih daha yazıyor. Geleceği yazıyoruz burada. Sizlerle birlikte ve yaptığımız dünyanın sayılı güçlerinden biri olarak, tarihte zaten yer almış olan ülkemiz, bu yaptığımız çalışmalarla şimdi yeni bir çığır açıyor. Burada sizlerle birlikte geleceği yerinden inşa ediyoruz. Ordumuz, aynı zamanda bu teknoloji merkezlerinden biri olmak üzere. Bizim de yaptığımız çalışmalarla düşünen, üreten, yarışan Ordu’ya çok da uyan bir slogan bu TEKNOFEST festivali. Dolayısıyla burada tam bir yatırım atmosferi, tam bir bilim atmosferi, tam bir teknoloji atmosferini birlikte oluşturuyoruz. Hayatım boyunca gördüğüm şey şu, kötü komşu ev sahibi yapar. Bizler de şu anda imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak, dünyada sayılı bir teknoloji güç olmak üzereyiz. Teknoloji transfer edilmez, teknoloji üretilir, teknoloji özümsenir. Hiç kimse yeni teknolojisini bir diğerine vermez, satmaz, onu kendine bırakır. Bir öncekini verir, eğer çok cömertse. Biz burada yeni teknolojileri üretecek bir nesli oluşturuyoruz” ifadelerine yer verdi.
Festivalin açılışına Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, TEKNOFEST İcra Kurulu üyeleri ve ilgililer katıldı.

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