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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SOLOTÜRK nefes kesti

İHA

SOLOTÜRK nefes kesti

Ordu’da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz çerçevesinde gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK, nefesleri kesti. Gösteriyi izlemek için farklı illerden de vatandaşlar Ordu sahilinde akın etti.
Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, TEKNOFEST yarışmaları için düzenlediği akrobasi uçuşu ile vatandaşları heyecanlandırdı. Yarışmaların başlangıç gününde SOLOTÜRK, F16 uçakları ile gösteri düzenledi. Saat 16.30’da başlayan ve yaklaşık 25 dakika süren, tek uçakla yapılan ve zorluk derecesi yüksek hareketler ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar, SOLOTÜRK'ü internet ortamından takip ettiklerini, bu kadar yakından görmenin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.
SOLOTÜRK gösterisini izlemek için Erzurum’dan kente gelen Ahmet Mithat Polat, “Sadece bu gösterileri izlemek için geldim. Çok kez izledik bu gösterileri ancak bu kadar yakından geçtiklerini ilk kez görüyorum. Türk Hava Kuvvetleri’nin kabiliyetli pilotları mükemmel uçaklarla buluşunca ortaya bu görüntüler çıkıyor” dedi.
Gösteriyi izlerken duygulanan Ömer Boztepe isimli izleyici, “Benim 6 yıllık hayalimdi ve 6 yıldır görmek istiyordum. Her geçişinde çok farklı bir şekilde duygulanıyorum ve bu duyguyu anlatamıyorum. İyi ki Ordu’ya geldiler, komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Gösteriyi izleyen Sıla Nur Acartürk ise “Ben ilk defa izledim ancak çok gururlandım. Ordu’ya geldikleri için çok teşekkür ederiz, hayretler içerisinde izledik” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Ordu’da sahil bandı, binlerce vatandaşın katılımı ile renkli görüntülere sahne oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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