Ordulular SOLOTÜRK gösteri uçuşunu heyecanla izledi



Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- ORDU'da düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde gösteri yapan SOLOTÜRK'ün uçuşunu, binlerce kişi ilgiyle izledi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibi, Ordu sahilinde TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren uçuşu ilgiyle izleyen binlerce kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

'GURUR DUYUYORUZ'

Uçuşu izleyenlerden Betül Karagöl, SOLOTÜRK'ün gösterisini beğendiğini belirterek, "İnanılmaz bir gösteriydi. Çok heyecan vericiydi. Burada olduğumuz için çok mutlu olduk" dedi.

Pelin Acaroğlu ise "Gösteri mükemmeldi. Daha önce Kıbrıs'ta izleme şansım olmuştu. Yine tüylerimiz diken diken oldu. Hepsi mükemmeldi, gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Arzu Biçer de "Gerçekten muhteşemdi. Bir Türk vatandaşı olarak gurur duyuyorum. Askerlerimizle onur duyuyorum. Çok değişik bir duygu. Ben de asker annesiyim" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-07-29 16:36:06



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