Altınordu Belediyesi’nde çalışanların maaşlarına yüzde 47 zam yapıldı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından çalışanların ücretlerine yapılan yüzde 47’lik zam ile en düşük işçi maaşı 8 bin TL’ye ulaştı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in şimdiye kadar çalışanlarına verdiği ücret artışı işçileri memnun ederken, son olarak yapılan yüzde 47’lik ücret artışı çalışanları sevindirdi. Belirlenen ücret ile belediyede en düşük maaş ile çalışanın aylık ücreti 8 bin TL’ye ulaştı.

1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Altınordu Belediye şirketi Albel A.Ş. bünyesinde bulunan işçilerin ücretlerine yapılan yüzde 47 artış, çalışanlar tarafından sevinçle karşılandı. Başkan Aşkın Tören’in üç yılda çalışanların maaşlarına yaptığı yüzde 260’lara varan iyileştirme ile 2019 nisan ayında 2 bin 275 TL olan en düşük ortalama çalışan maaşı, son artışla birlikte 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle 8 bin TL’ye yükseldi.

Belediye çalışanları ile yaptığı toplantıda sevindirici haberi veren Başkan Aşkın Tören, “Biz, 2019 nisan ayında göreve geldik. Geldiğimiz günden itibaren sizlerle Altınordu paydasında bir hikayemiz başladı. Şahsen bu hikâyenin bir parçası olmaktan büyük onur duyuyorum. Çalışanlarımızın ücretlerinde 3 yılda yüzde 260’lara varan iyileştirme yaptık. Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçinin emekçinin hakkının ve alın terinin korunmasına her zaman öncelik verdik. Alın teri kutsaldır, emek azizdir. Emekçi azizdir anlayışıyla daima emekten ve emekçiden yana olduk. Temel hedefimiz insanımız için sürdürülebilir bir refah artışı sağlamaktır. Emekçilerimize yaptığımız bu artışlar, alın terine ve emeğe gösterdiğimiz hürmetin bir sonucudur. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun. Altınordu ailesi olarak ilk günkü heyecan ve kararlılıkla birlik beraberlik içerisinde şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Aşkın Tören’in ücret artışı haberini sevinçle karşılayan işçiler, teşekkürlerini ifade ederek, Başkan Tören’e çiçek takdiminde bulundular.

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