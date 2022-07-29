Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

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Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çınarlık Mahallesi Köseoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan Süleyman Arif Som idaresindeki 52 ES 433 plakalı otomobil, tali yoldan caddeye motoruyla çıkan Umut Kirman idaresindeki 34 EUL 763 plakalı motosikletle çarpıştı. kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan babası motor sürücüsüyle ilgilenirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin motosikletle ile çarpıştığı kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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