Ordu’da TEKNOFEST heyecanı ikinci gününde

TEKNOFEST Karadeniz çerçevesinde Ordu’da 7 dalda yarışmaların düzenlendiği festival ikinci gününde devam ediyor.

Tayfun Gürsoy Parkı’nda 2931 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşen festivalin Ordu ayağında, karma sürü simülasyon, sürü robotlar, sağlıkta yapay zeka, jet motor tasarım, akıllı ulaşım, tarım teknolojileri, tarımsal ika yarışmaları olmak üzere toplamda 7 yarışma yapılıyor.

TEKNOFEST’in Ordu’daki yarışmalarına 11 bin 593 takım başvurusunun alındığı öğrenilirken etkinlik, T3 Vakfı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı başta olmak üzere Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile bünyesindeki ORTAR AŞ ve ORYAZ AŞ, SYS Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri LTD ŞTİ ve Ordu Üniversitesi’nin yürütücülüğünde gerçekleşiyor. Takımlar, hazırladıkları projeler ile dereceye girmek adına çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların da festivale ilgisi yoğun bir şekilde devam ediyor.



“Topraksız tarımda yüzde yüz verim almayı hedefleyen projemiz ile üreticiler 1 yerine 10 alıyorlar”

Yarışmaya Ankara’dan katışım sağlayan takımın kaptanı Kübra Erdem, ürettikleri yapay zeka alt tabanlı topraksız tarım cihazı ile üreticilerin yüzde yüz verim almalarını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, “Biz projemizde yapay zeka alt tabanlı topraksız tarım cihazı geliştirdik. Bu cihazımız ile kullanıcının kendisini tanımasını sağlıyoruz ve yaptığı hareketleri gözlemleyerek, 15 saniyede bir veri çekerek, kullanıcının en verimli şekilde bitki yetiştirmesini sağlıyoruz. Tarım zinciri kopukluğunu düzeltmek için bu cihazımızı ürettik. Geçtiğimiz yıl kullanıcının kendisini tanıyan yapay zeka alt tabanlı tarım cihazımız ile Türkiye TEKONFEST birinciliğini aldık. Bu sene de ikinci versiyonu üreterek, görüntü işleme ekledik. Görüntü işleme ise bitkilerin boyutunu, kırmızılığını ve miktarını ölçerek, diğer kullanıcıların hepsini analiz ediyor ve bunu bir platforma birleştiriyor. İki veriyi toplayarak ortalamasını alıyor ve bu ortalamayı uygulama üzerinden diğer kullanıcılarımıza bildirim olarak gönderiyor. O kullanıcılar da bu bildirimleri uyguladıkları takdirde yüzde yüz verime çok yaklaşıyorlar ve yapay zeka sayesinde 1 alacaklarına 10 alıyorlar” dedi.



“Yerli olarak ürettiğimiz tarımsal gübreleme insansız hava aracı ile dışa bağımlılığı bitirmek istiyoruz”

Yarışmaya Afyonkarahisar’dan katılan öğrencilerden Mehmet Yıldız, tarımsal alanda sıvı ve katı gübrelemede kullanılacak insansız hava aracı ile yerli üretime destek olarak dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı amaçladıklarına dikkat çekerek, “Geliştirdiğimiz sistemde tarımsal alanda katı ve sıvı gübre dağıtımı sistemi gerçekleştirdik. Tamamen kendi üretimimiz olup, bizim malzemelerimizdir. Daha hafif olması için karbon fiber malzemeler kullandık. Tamamen yerli üretime destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye’de tarım teknolojisi alanında çığır açmak ve dışa bağlı kalmayı bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Ekilen narkotik bitkiler otomatik olarak tespit edilecek”

Afyonkarahisar’dan katılan takım danışmanı ve Sinop Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi Enes Cengiz, “Narkotik bitkilerin yapay zeka destekli bir insansız hava aracı ile tespiti çalışmamız bulunuyor. haşhaş bitkisi devlet kontörlünde gerçekleştirilen bir bitkidir, bunun denetimi jandarma ve polis ekipleri drone ile birlikte gerçekleştiriyor. Bizler çalışmamızda ziraat mühendisleri ile birlikte tarım arazilerinin veri setini elde ederek, yapay zeka tabanlı sistemimizi geliştirdik. Bu şekilde jandarma ve polis ekipleri, manuel kontrol gerçekleştirmeden otonom olarak yapay zeka ile haşhaşın tespitini sağlayacak. Bu hava aracımızı kendimiz yerli üretim olarak yaptık ve yapay zeka sistemimizi gerçekleştirerek tamamladık. Bu proje Afyonkarahisar’a geri dönüldüğüne jandarma komutanlığına teslim edilmesi kullanıma sunulması düşüncesindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.