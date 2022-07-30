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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2022 yılı fındık alım fiyatlarını açıkladı Erdoğan, fındığın ortalama alım fiyatına kilogram başına 54 lira ödeneceğini duyurdu.DHA-Flaş Haber Türkiye-Ordu

2022-07-30 18:24:03



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