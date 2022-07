Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu ülkeyi 20 yıl öncesine geri götürmeye kimsenin gücü yetmez" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu ülkeyi 20 yıl öncesine geri götürmeye kimsenin gücü yetmez” dedi. Erdoğan, 2022 yılı fındık fiyatını da 54 TL olarak açıkladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan, diğer projeler ile birlikte 223 projenin toplu açılış törenine katıldı. Maliyeti 6 milyar TL’nin üzerinde olan projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Neredeyse 3,5 yıl oldu. Denizi ve yaylası, hepsinden önemlisi insanı ile Ordu’yu özlemişiz. Muhteşem katılım ile Ordu’da bizi özlemiş. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Son nefesimize kadar bize böyle bir birlik nasip eylesin. Ordu ile birlikte yol yürüdüğümüz müddetçe biz yorulmayız, dünyaya sığmayız. Eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye ülkemizin nereden nereye geldiğini sizler biliyorsunuz. Demokrasi ile mücadelede hep yanımızda oldunuz” diye konuştu.



“Eskiden karne ile benzin ve ekmek satılırdı, iktidarımızda böyle bir şey yok”

“Eskinden krizler vardı, sadece elimizdeki ve avcumuzdakini kaybetmemizle kalmaz, geleceğimizi de tehlikeye sokardı” diyen Erdoğan, “Bugün gelişmiş ülkeler başta olmak üzere elbette bizim de sıkıntılarımız yok değil. Ancak biz bunları aşabilecek güçteyiz. Hamdolsun elimizdeki imkanlar ve önümüzdeki fırsatlar bunlardan kat kat fazladır. Yıllarca bu ülkeyi tek parti yönetimi ile milli iradeyi yok sayarak, darbeler ile demokrasiyi baltalayarak, ideolojik etnik ve mezhebi gelirimler ile milli bünyemizi zayıflatarak, yoklukla insanımızın belini bükerek, CHP’nin hani o karne ile benzin, ekmek dağıtılan dönemleri vardı ya, elhamdülillah bizim iktidarımızda elhamdülillah böyle bir şey yok. Bunlar terörle canımıza ve huzurumuza katlettiler” ifadelerine yer verdi.



“Terörün belini kırdık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle etkin mücadelenin sürdüğünü ifade ederek, “Şimdi terörle mücadelede Gabar’da, Tendürek’te, terörün belini kırdık. Artık terör diye bir bela yok. Bu Ordu terörün ne olduğunu gayet iyi bilir. Onların bedelini Ordu çok ödedi. Ama artık böyle bir şey yok. Yardım ve benzeri sinsi görüntüler altında üretimimizi, sanayimizi ve ticaretimizi kısır bıraktılar. 5‘inci kol faaliyetler ile ordu, diplomasimizi, akademimizi ve medyamızı kontrol atlında tutarak, bizi 4 bir yandan kuşatarak adeta esir almışlardı. Rahmetli Menderes’in, rahmetli Özal, Türkeş ve Erbakan’ın verdiği mücadele siyasi olmanın ötesinde istiklal ve istikbal mücadelesi isi. Biz de bu büyük davanın son temsilcisi olarak bundan 21 yıl önce sizlerin huzuruna geldik. 20 yıldır ülkemizi yönetirken attığımız her adımda bu kavganın farklı yüzleri ile karşılaştık. Gördük ki 20 yılda asırlık işler yapmak mümkünmüş. Parlamentoya girmek için 30 yaş seçme ve seçilme yaşıydı. Bunu önce 25’e, sonra 18 yaş seçme ve seçilme yaşı oldu, bunu biz getirdik” ifadelerine yer verdi.



“CHP ve yandaşları gençlere güvenemez”

“CHP ve yandaşları gençliğimize güvenmezler” diyen Erdoğan, “Gençlikten korkalar. Eğitimin alt yapısını 20 yılda baştan sonra, sağlık sistemini baştan sona sıfırdan kurmak mümkünmüş. Bu ülkenin yoldan hava limanını, konuttan baraja temel ihtiyaçlarını karşılamak mümkünmüş. Ordu Giresun Havalimanı’ndan artık benim kardeşlerim çok rahat memleketlerine gidipgelebiliyor” diye konuştu.



“Bu ülkeyi 20 yıl öncesine geri götürmeye kimsenin gücü yetmez”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında özetle şunları söyledi:

“Bu ülkenin uluslararası itibarını, güvenlikten diplomasiye kadar her alanda 20 yıldır zirveye çıkartmak mümkünmüş. Bunları nasıl başardık isek bundan sonraki sıkıntıları birlikte çözeceğiz. Artık bu milleti 20 yıl öncesine geri götürmeye, kazanımlarını elinden almaya kimsenin gücü yetmez. Türkiye üzerine hesapları olanların, Türkiye’nin hesaplarını bozduklarının hangi heves ve azınlıkların içerisinde olduklarını biliyoruz. Artık her 10 yılda bir hizaya getirilen, 20 yıl geriye götürülen Türkiye yok. Hamdolsun ülke ve millet olarak hem insanı sınamalardan alnımızın akı ile çıktık, hem de kendimizi koruma huşunda en ufak taviz vermedik. 2023'e inşallah hedeflerimize ulaşarak, kazanımlarımızdan taviz vermeyerek, önümüzde yepyeni bir Türkiye’nin inşa edileceğini göreceğiz. Ülkemize kazandırdıklarımız anlattıkça birilerinin yüreği darılıyor, çıldırıyor. Bu yaptıklarımız ve yapma hazırlığında olduğumuz hizmetleri sahiplenmeye kalkıyorlar. Bir zamanlar bu Bay Kemal SSK’yı batırmadı mı? Oraları ne hale getirdi. Şimdi hastanelerimizin hepsi birbirinden güzel. Bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda bunu kendi de kabul etti. Bay Kemal lafını öylesine benimsemiş ki, kendi de bunu kullanmaya başlamış. Halbuki biz, ülke ve millet hayrına hiçbir siyaset üretmeyip, ana muhalefet koltuğunu yıllardır yalan ve iftiradan söylemler ile işgal ettiği içi bu unvanı vermiştik. Kendisinin Bay Kemal lafının ardında bir de CHP Genel Müdürü unvanını eklemesi lazım. Hatta seçimden sonra buna ekleyeceği emekli CHP Genel Müdür ibaresini de şimdiden hazırlarsa iyi olur. Yıllarıdır yalanı bırakıp eser siyaseti yapalım dedik ama bunu yapamadı. Bunların milletin değer ve dertleri ile ilgileri olmadığı. 15 Temmuz saat 23.15 havalimanına geliyor, oradan Bakırköy Belediye Başkanının evine gidiyor. Yalancı, diyor ki, haberim olsa ben de beklerdim, diyor. Yahu 10 binlerce kişi orada bekliyor, nasıl haberin yok? Sen korkaksın korkak. Bunlar biz eser ve hizmetleri saydıkça, milletimizle kucaklaştıkça bunalıma giriyorlar.”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da 20 yıl içerisinde yaptıkları projelerden de bahsetti. Konuşmasında, şimdiye kadar Ordu’ya yapılan yatırımların toplamda 42 milyar TL’yi aştığını kaydeden Erdoğan, sonrasında da fındık fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.



“54 TL fındık fiyatı hayırlı olsun”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fındık lafını duyunca hepinizin heyecanlandığını biliyorum. İhracatta fındığın önemli bir yeri var. Sadece geçen yıl dünyanın 122 ayrı ülkeye 2 milyar 300 milyon dolara yakın bedelle 344 bin tondan fazla fındık sattık. Hem üretim alanı hem de rekolte ile Ordu fındığın 3‘te birini gerçekleştiriyor. Rekolte bakımından Samsun, Giresun, Sakarya, Düzce, Trabzon ve Zonguldak illeri Ordu’yu takip ediyor. Biz iktidara geldiğimizde fındık 1 doların altındaydı. Bu yüzden çoğu bahçe bakımsız kalmış insanlar üretimi küstürülmüştü. Şimdi bu rakamı 3 doların üzerine çıkıyoruz. Bu yolda küresel ekonomik krize ve ülkemizin yaşadığı sıkıntılara rağmen fındık üreticilerimize emeklerinin karşılığı olacak bir alım fiyatı vermek tüm şartları zorladık. İnşallah temennimiz, rekoltemiz geçen yılın da üzerine çıkmasıdır. Bugün açıklayacağımız fiyat ile hem üreticinin gelirini artıracağımıza, hem de ihracatımızı yükselteceğimize inanıyorum. TMO 2022 alım sezonunda yüzde 50 sağlam iç esasına göre kabuklu fındığa kilogram başında levant kalite için ve bu arada Giresun kalite için alan destekli olarak ben burada rakam bir açıklıyorum. İnanıyorum ki; sizler de kabul edeceksiniz ve ortalamalısını 54 TL olarak açıkladım. İnşallah hayırlı olsun bereketli olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Alan bazlı ödeme, gübre destekleri inşallah 54 TL'ye çıkıyor. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından toplu açılış törenini gerçekleştirdi. Sonrasında ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.



Törene ayrıca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanı ve partililer katıldı.

