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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu’dan ayrıldı

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu’dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da katıldığı toplu açılış töreni programının ardından kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar ile buluşmak için kente geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı, burada fındık fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlediği toplantının ardından karayolu ile OrduGiresun Havalimanı’na intikal etti. Cumhurbaşkanlığına ait uçak ile harekete geçen Erdoğan, saat 22.35 itibariyle kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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