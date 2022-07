İsmail Demir: Gençlikteki heyecan Türkiye´nin geleceğini inşa edecek

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TEKNOFEST gelecek demek diyoruz. Gençlik gelecek demek diyoruz. Gençlikteki heyecan ve enerji Türkiye´nin geleceğini inşa edecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST Karadeniz kapsamında Ordu´da düzenlenen yarışmaları takip etti. Stantları gezerek öğrencilerden bilgi alan Demir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 77 ülkeden 600 bini aşkın yarışmacının olduğunu söyledi. Demir, "TEKNOFEST giderek büyüyor, ayakları yerden kesen festival dedik. Dünyanın bir numaralı festivali oldu. Şu anda 600 bini aşkın yarışmacı var. 77 ülkeden yarışmacılarımız var. Her alanda, her sektörde her teknoloji alanına dokunan yarışmalar ve ilgi alanları var. Çok memnuniyet verici bir şey. Tabii bu heyecan Anadolu´nun her tarafında yavaş yavaş hissedilecek. İstanbul, Gaziantep, Azerbaycan, şimdi de Karadeniz. İnşallah gelecek yıllarda da yine Anadolu´nun başka yerlerinde bu festivali göreceğiz" diye konuştu.

`GENÇLİK GELECEK DEMEK DİYORUZ´

Gençlikteki heyecanın Türkiye´nin geleceğini inşa edeceğini belirten Demir, "Festivalin bir ilde ya da bölgede olması bir sembolik anlam taşıyor. Çok çeşitli illerden, ülkelerden binlerce yarışmacımız bu heyecanı yaşıyorlar ve bu tutkuyla beraber bir araya geliyorlar. Gençlerimizle beraber olmak çok güzel. Onların bir arada olmaları, takımdaşlığı, birbirleriyle ilişkileri ve çok çeşitli teknoloji alanlarının çeşitli uygulamalarını yerinde görmeleri ve göstermeleri çok önemli bir olay. TEKNOFEST gelecek demek diyoruz. Gençlik gelecek demek diyoruz. Gençlikteki heyecan ve enerji Türkiye´nin geleceğini inşa edecek. Biz de bunun önünü açmak, bu heyecanın sönmeden artarak devam etmesi üzere elimizden geleni yapmak ve gayreti göstermek durumundayız" dedi.

Savunma Sanayii Başkan Demir´e, Ordu Valisi Tuncay Sonel ile TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Koçkam da eşlik etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-07-31 13:00:49



