TEKNOFEST Ordu yarışmaları sona erdi

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Ordu ayağındaki yarışmaları sona erdi.



TEKNOFEST Karadeniz çerçevesinde Ordu’da 7 dalda yarışmaların düzenlendiği festivalin finali gerçekleştirildi. Tayfun Gürsoy Parkı’nda 2931 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşen festivalin Ordu ayağında, karma sürü simülasyon, sürü robotlar, sağlıkta yapay zeka, jet motor tasarım, akıllı ulaşım, tarım teknolojileri, tarımsal ika yarışmaları olmak üzere toplamda 7 yarışma yapıldı. TEKNOFEST’in Ordu’daki yarışmalarına 11 bin 593 takım başvurusunun alındığı öğrenilirken etkinlik, T3 Vakfı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı başta olmak üzere Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile bünyesindeki ORTAR A.Ş. ve ORYAZ A.Ş., SYS Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri LTD ŞTİ ve Ordu Üniversitesi’nin yürütücülüğünde gerçekleştirildi.



Yarışmaların finalinde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Umudumuz ve gençler lafını çok ortamda işitiyoruz, ancak onun hayata geçtiği yer buralar. Bu tür faaliyetler tabi festival günlerinden ibaret değil sadece TEKNOFEST. Bir dizi yıl içindeki çabalar ile gerçekleşiyor. Bu çabada gençler büyük bir özveri ile ve takımdaşlık ruhu oluşturarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Burada yarışmalardan, derecelerden bahsediliyor ancak buraya katılmak ve tecrübe çok anlam ifade ediyor. Bu anlamı ömür boyu hatırlayacaksınız ve inşallah ilerideki büyük başarılarının ilk adımları, ilk filizleri bunlar olacaktır” dedi.



Konuşmanın ardından yarışmalarda dereceye girenlere Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam ve protokol üyeleri tarafından yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.



Finalde Türk Yıldızları uçuş gösterisi nefes kesti

Ödül töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam ve protokol üyeleri ve binlerce vatandaş, Türk Yıldızları pilotları tarafından Ordu semalarında sunulan gösteriyi izledi. Gösteride Ordu sahili insanlar ile dolarken, gösteri ekibinin birbirinden tehlikeli akrobasi hareketleri izleyenlere heyecan ve gurur dolu anlar yaşattı.

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