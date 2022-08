Fatsa'da Ece Seçkin rüzgarı

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından düzenlenen 10'uncu Çınar Festivali etkinliklerinin 5’inci akşamında, pop müziğinin sevilen sanatçısı Ece Seçkin sahne aldı.

Uzunkum Plajı'nda kurulan alanda sahne alan Ece Seçkin'i 20 binin üzerinde hayranı izledi. Ünlü sanatçı Ece Seçkin, yaklaşık 2 saat süren konseri boyunca hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken, hayranlarının 'Ece sen bizim her şeyimizsin' tezahüratına karşılık 'hayır tam tersi, siz benim her şeyimsiniz' diye karşılık verdi. Sevilen şarkılarını seslendirdikten sonra Fatsa'yı çok sevdiğini söyleyen Ece Seçkin, yeniden gelmek istediğini de sözlerine ekledi.

Ece Seçkin’in konserinin sonuna doğru sanatçıya gecenin anısına çiçek vermek üzere sahneye çıkan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, gençlerin her isteğini yerine getirmeye gayret etmeye çalıştıklarını belirtti. Başkan Kibar, “Gençlerimizin en büyük isteklerinden biri, sizleri Fatsa'da görmekti. Onlarla sizleri buluşturduk, umarım onlar da çok mutludur çok eğleniyordur. Biz gençlerimize Fatsa'da kimleri görmenizi istersiniz demiştik, gençlerimizde Ece Seçkin ismini çok yoğun bir şekilde belirtmişlerdi. Biz davet ettik o da kabul etti” dedi.

Ünlü sanatçıya geçtiğimiz gün Bursa’da yaşamış olduğu talihsiz olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kibar, “Ece hanımın dün yaşamış olduğu çok üzücü bir olay var ama sonrasında Fatsa konserinin kendisine muazzam bir moral olduğunu düşünüyorum. Çünkü, Fatsa'nın gençleri çok kibardır, Fatsa’nın gençleri çok misafirperverdir, Fatsa'nın gençleri çok sevgi doludur. İnşallah sahanın tüm enerjisini sizlere vermiştir. Ben özellikle dünkü olaydan dolayı üzüntümü Fatsa halkı adına dile getirmek istiyorum” diye konuştu.

Başkan Kibar’ın bu sözleri üzerine sanatçı Ece Seçkin ise “Benim için ilaç oldu ilaç” diyerek karşılık verdi.

