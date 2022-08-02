Zülfiye, tartıştığı eski erkek arkadaşını bıçakladı



Mustafa KIRLAK/ FATSA, (DHA)ORDU'da, Zülfiye Ö. (45) sokakta tartıştığı eski erkek arkadaşı Ercan Ölmez'i (45), bıçakla yaraladı. Ölmez, hastaneye kaldırılırken, Zülfiye Ö. ve yanındaki erkek arkadaşı R.A.Ö. gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Ercan Ölmez ile sokakta karşılaştığı eski sevgilisi Zülfiye Ö. ve yanındaki erkek arkadaşı R.A.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Zülfiye Ö. elindeki bıçakla Ercan Ölmez'i, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şüpheli Zülfiye Ö. ve R.A.Ö. kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ölmez, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ölmez'in, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olaydan sonra kaçan R.A.Ö. ile Zülfiye Ö., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan R.A.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Zülfiye Ö.'nün ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2022-08-02 15:33:25



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