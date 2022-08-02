Ünye’de sanayi sitesine konforlu ulaşım

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar ile ilçedeki sanayi sitesinin içerisindeki yollar sıcak asfalt ile buluşturuluyor.

Ünye Belediyesi tarafından başlatılan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği Ünye Sanayi Sitesi içerisindeki yollar sıcak asfalta kavuşuyor. Çalışmaların takip eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, önceki gün hazır hale getirilen ve asfalt çalışmaları başlanan yolda Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Abdullah Kısbet ve Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Özkan ile birlikte incelemelerde bulundu.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çalışmalarla ilgili bir yaptığı açıklamada, “Sanayi siteleri hem gençlerimizin yetişmesi açısından, hem de istihdam açısından önemli. Sanayi sitesini yenileyerek ve güçlendirerek şehrimize ve bölgemize hizmet verecek bir duruma getireceğiz. Ancak o çalışmalar sürerken diğer yandan mevcut alanla ilgili de yenileme çalışmaları başlattık. Bu çerçevede Ordu Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle sanayi sitesi içerisindeki yolları sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Zemini daha konforlu hale getirerek hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımız hizmetine sunmuş olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e de şükranlarımızı arz ediyorum. Sanayi sitemizde yol yenileme çalışmalarımız esnafımıza ve Ünye’mize hayırlı olsun” diye konuştu.

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, yapılan çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti.

Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Özkan, sanayi sitesinin 1988 yılından bu yana hizmet verdiğini ve yapılan çalışmaların önemli olduğunu ifade ederek, “Geçtiğimiz yıllarda otomotiv sektörüyle ilgili bölümlerde parke çalışması yapmıştık. Mobilyacılar ve demirciler bölümünde bir çalışma yapamamıştık. Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı ile yapmış olduğumuz görüşmelerde buranın bir an önce hizmete kavuşması gerektiğini kendileri de ifade etmişlerdi. Bu çerçevede asfalt çalışmaları bugün itibariyle başladı. Bu nedenle Ünye Belediye Başkanımıza, İlçe Başkanımıza ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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