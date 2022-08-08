Fındık işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 20 yaralı



Mustafa KIRLAK/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari araç çapıştı. Kazada, 2 sürücü ve 18 işçi olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde SamsunOrdu kara yolu Çaybaşı sapağında meydana geldi. Fındık hasadına giden işçileri taşıyan Sedat Koyun idaresindeki 05 ABG 465 plakalı minibüsle Ahmet Taş yönetimindeki 52 ES 027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla atıp ters döndü, hafif ticari araç ise refüje çıktı. Kazada sürücüler ile 18 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Ünye, Fatsa ve Terme'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK

2022-08-08 10:24:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.