Ordu'da erken fındık hasadı



Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)KARADENİZ'de, 13 Ağustos olarak belirlenen fındık hasadı öncesi Ordu'nun sahil kesimlerinde bazı üreticiler, erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı.

Karadeniz'in önemli geçim kaynağı fındıkta hasat için üreticiler, bahçeye erken girdi. Sahil kesimindeki bazı üreticiler, olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı. Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde üreticiler, fındığı kendi imkânlarıyla toplarken, kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tuttu.

`HAVALAR BİRDEN ISININCA FINDIK ERKEN OLGUNLAŞTI'

Hasat yapan Mustafa Dere (55), hava sıcaklıkları nedeniyle bahçelerindeki ürünün erken olgunlaştığını belirterek, "Havaların birden ısınması fındığın erken olmasına neden oldu. Şu anda fındığımız daldan kopuyor, yere düşüyor. Toplamaya saat 07.00´de başlıyoruz. Saat 17.00´ye kadar işçilerimizle beraber neşeyle, türkülerle topluyoruz. Bu sene hasattan memnunuz. Allah´a şükürler olsun hasadımız iyi. Fındık fiyatından da memnunuz. Fındığın en zor, en maliyetli işi toplamadır. Bu fındıkta makineye girmediğimiz müddetçe, üretici her zaman zarar eder. Toplamaya çok para gidiyor" diye konuştu.

Güneydoğu´dan gelen fındık işçileri de bu yıl fındık hasadından memnun olduklarını ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK

2022-08-08 13:02:18



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