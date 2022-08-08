Fındık işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı (2)

FINDIK İŞÇİSİ KURTARILAMADI
Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada ağır yaralanan fındık işçisi Zekiye Şeker (54), tedavi gördüğü Ünye Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazada 19 yaralının hasranedeki tedavilerinin de sürdüğü öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK
2022-08-08 13:33:57
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