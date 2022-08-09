Ordu'da tüneldeki kazada ölen baba-oğul, toprağa verildi



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU'da, tünelde yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde hayatını kaybeden sürücü Erdal Tanrıver (22) ile babası İhsan Tanrıver (69) son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Ordu Çevreyolu Nefise Akçelik Tüneli'nde meydana geldi. H.Ö. (58) yönetimindeki Fındıkkale Turizm'e ait 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü, Erdal Tanrıver'in kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmasının etkisiyle savrulan otomobil, tünelin duvarına çarparak durdu. İhbarla kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile araçtaki babası İhsan Tanrıver'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün annesi Münevver Tanrıver ise Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdal Tanrıver ile İhsan Tanrıver'in cansız bedenleri ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kazada ölen baba ve oğlu için Altınordu ilçesine bağlı Uzunmusa Mahallesi'nde cenaze düzenlendi. Baba ve oğlunun cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Münevver Tanrıver'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan otobüs sürücüsü H.Ö., ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-08-09 15:30:26



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