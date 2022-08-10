Fındık işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 16 gözaltı



Mustafa KIRLAK/ FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde fındık işçileri arasında çıkan ve 12 kişinin yaralandığı tüfekli kavga ile ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Saraytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Başka illerden fındık hasadı için kente gelen fındık işçisi iki grup, konaklama yerinde su kullanımı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar, karşılıklı olarak birbirlerine tüfekle ateş etti. Tüfeklerden çıkan saçmaların vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Kavga sonrası şüphelilerin tespitine yönelik çalışması tamamladı. Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 16 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan yol kenarlarına çadır kuran mevsimlik tarım işçileri, Ordu Valiliğine ait konaklama alanlarına götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2022-08-10 22:16:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.