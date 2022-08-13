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Karadeniz'de fındık hasadı başladı

DHA

Karadeniz'de fındık hasadı başladı


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)KARADENİZ Bölgesi'nde fındık hasadı, bugün resmi olarak başladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "Ordu'da güzel verim artışı var. Geçen sene 167 bin ton olan rekolte, bu sene 240 bin ton tespit edilmiş. 70 bin ton civarında artış var. İlimiz ekonomisine ciddi kazanç sağlayacaktır" dedi.
Karadeniz'in önemli geçim kaynağı olan fındığın hasadı için üreticiler, bugün resmi olarak bahçeye girdi. Fındığın olgunlaşmasıyla sahil kesimlerinde bazı üreticiler, hasada başladı. TZOB tarafından Ordu'nun Altınordu ilçesinde fındık hasadı için tören düzenlendi. Teyneli Mahallesi'ndeki törene Ordu İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ekrem Oğurlu, Altınordu Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Öztürk, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve ilçe ziraat odaları başkanları katıldı. Dualarla başlayan fındık hasadında, dallardaki fındıkları koparıp sepetlerinde toplayan işçiler, sonra çuvallara doldurdu. Çuvallanan fındıklar, omuzlara yüklenip harmana taşındı. Çuvallardan dökülen fındıklar da harmanda güneşin altında kurumaya bırakıldı. Hasadın orta kesimde 16 Ağustos'ta, yüksek kesimde ise 24 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.
'GÜZEL BİR VERİM ARTIŞI VAR'
TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, fındığın bu yıl verimli olduğunu söyledi. Rekoltede önceki yıla göre 70 bin ton civarında artış olduğunu belirten Soydan, şöyle konuştu:
"Fındık bölgemiz, ilimiz, ülkemiz için çok önemli. Ordu ilimiz fındığında dünyadaki 4'te 1'ini üretiyor. Ülkemizin de 3'te 1 fındığını üretiyor. Yılda fındıktan 2 milyar dolar civarında döviz girdimiz var. Yani yüzde 70'ini biz üretiyoruz, yüzde 85-90'ının ihracatını da biz yapıyoruz. Biz fındıkla yatıp fındıkla kalkıyoruz. Bu sene de önemli bir süreçten geçiyoruz. Fındıkta üreticilerimiz son 1 yıldır hatta daha önceki yıllarda ciddi şekilde bahçelerine hizmet ediyor. Yani hem tarım müdürlüklerimizin, ziraat odalarımızın projeleriyle hem de mühendisleriyle bahçede dekar başı verimi nasıl artırabiliriz, mücadelesinin içerisindeler. Üreticilerimiz de buna dayalı olarak yapmış oldukları çalışmalarının meyvesini de bu sene aslında alıyorlar yani Ordu'da güzel bir verim artışı var. Geçen sene 167 bin ton olan rekolte, bu sene 240 bin ton olarak şu anda tespit edilmiş. 70 bin ton civarında artış var. Bu da ilimiz ekonomisine çok ciddi şekilde kazanç sağlayacaktır." 
Fındık üreticisi Rıza Yeşiltepe ise "2022 fındık hasat sezonunu ziraat odalarımızın desteğiyle bahçemizde açıyoruz. Tüm üreticilerimize sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Sezondan iyi bir fiyat beklentimiz vardı, iyi de fiyat verildi. Güzel bir havada fındığımızı toplamayı diliyoruz" dedi. Semra Yeşiltepe de "Bu sene hasadımıza başladık. Tüm üreticiler için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-08-13 13:36:40

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