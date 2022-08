Fındıkta 2 milyar dolarlık ihracat hedefi

Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)KARADENİZ Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (KFMİB) Başkanı Hasan Osman Sabır, dünyada yaşanan durgunluk nedeniyle eylülde başlayacak ihracat sezonu hedeflerine ilişkin, "Dünyada durgunluk söz konusu. İnşallah 320 bin tonu yakalarsak başarılı bir sezon geçirmiş olacağız. Bu seneyi 2 milyar dolarla kapatmış olacağız" dedi.

Karadeniz Bölgesi´nde üreticinin `yeşil altın´ olarak nitelendirdiği, hasadı süren, önemli gelir kaynağı fındıkta ihracat gelirlerinin artırılması hedefleniyor. Ağustosta başlayan fındık hasadı sahil ve orta kesimlerde sürerken, ihracatçılar yeni sezon için son hazırlıklarını gerçekleştiriyor.

KFMİB Başkanı Hasan Osman Sabır, eylül ayında başlayacak 2022 fındık ihracatı sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu. Sezondan 320 bin ton fındık ihracatı hedeflediklerini belirten Sabır, "Biz fındıkta yüzde 100 ihracatçıyız. Hiçbir ithal girdimiz yok. Tamamen topraktan çıkan ürünümüzü, altın gibi işleyip satıyoruz. Bu gelir arttıkça ülkenin döviz dengesine pozitif katkı yapıyor. Eski yıllardan 10 yılı baz alırsak fındık ihracatının yapmış olduğu net girdi birçok büyük sektörün yapmış olduğu net girdiden fazladır. Onun için ürünümüzün değerini biliyoruz. Buna karşılık gerekli stratejileri oluşturarak daha da artırılması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. En tepe yakaladığımız rakam 343 bin 500 tondu. Bu sene 335 bin tonları yakalamış olacağız. Bu rakamların arasında bir ihracat yakalayabilirsek yani 320 bin tonları yakalayabilirsek ben başarı olarak göreceğim 2022 sezonu için çünkü dünyada durgunluk söz konusu. İnşallah 320 bin tonu yakalarsak başarılı bir sezon geçirmiş olacağız. Bu seneyi 2 milyar dolarla kapatmış olacağız. Türkiye genelinde de ihracat kurla birlikte ihracatı artırma hedefi zaten vardı. O artış her ay devam ediyor" diye konuştu.

`YENİ ÜRÜNE TALEP GÖRÜNMÜYOR´

Piyasada eski fındığın bulunması nedeniyle ihracat sezonunun sancılı başlayacağını kaydeden Başkan Sabır, bundan sonraki yıllarda fındık fiyatı belirlenirken, çiftçiye doğrudan gelir desteği artırılarak fiyatların ihracat pazarına göre artırılmasını istedi. Yeni ürüne şu an talep görünmediğini de belirten Sabır, "Fiyat açıklandığı süreç içerisinde bizim zaten piyasada işleyen 2021 fiyatlarımız vardı. 43 lira civarında mevcut fiyat varken, bir anda 52 liralık bir fiyat geldiğinde orada psikolojik olarak iki fiyatın birbirine yaklaşması gerekiyor çünkü serbest piyasa şartları tamamen alım ve satımın dengesine göre gidiyor. Bizim burada ihracatçılar olarak aslında konumuz diğer fındık üreten ülkelere karşı mukayesede üstünlük kazanmak istiyoruz. Sonuçta dünyada fazla bir üretim varsa bizde de en fazla üretim olduğuna göre daha fazla satabilmenin yollarını bulmak zorundayız. O fiyat rekabetinde de her zaman aslında özellikle Azerbaycan, Gürcistan tarafında sıkıntı yaşıyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-08-16 12:40:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.