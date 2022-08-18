Fındık işçilerini taşıyan kamyon devrildi; 13 yaralı

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Ahmet BAYRAK/ULUBEY (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ulubey ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonun şarampole devrildiği kazada, 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık hasadına giden işçileri taşıyan İmdat G.'in kullandığı 28 ABF 843 plakalı kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönen kamyondaki 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ulubey Ahmet BAYRAK

2022-08-18 11:13:19



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