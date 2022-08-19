Dinamit patlatılan yoldan fırlayan kayalar, evin çatısı ve duvarını yıktı



Ahmet BAYRAK/KABADÜZ (Ordu), (DHA)ORDU´nun Kabadüz ilçesinde yol genişletme çalışması sırasında dinamitli patlatma nedeniyle çevreye savrulan kaya parçaları, 2 katlı eve isabet etti. Evin duvarı ve çatısı yıkılıp, camları kırıldı.

Kabadüz ilçesi Turnalık çıkışında yapımı süren yol genişletme çalışmasında dün gece, alınan izinle kaya kitlelerini parçalamak için dinamitle patlatma yapıldı. Patlatma sonrası yamaçtan savrulan kaya parçaları, Salih Türker´e ait 2 katlı eve isabet etti. Evin duvarı ve çatısı yıkılıp, camları kırıldı. Olay sırasında evde tek başına bulunan Alime Türker (70), şans eseri herhangi olumsuzluk yaşamadı.

Bu arada hasarın, yol çalışmasını yürüten yüklenici firma tarafından karşılanacağı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu

2022-08-19 15:57:49



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