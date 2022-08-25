Eski milli futbolcu, bugün ölüm yıl dönümü olan oğlu gibi kalp krizinden öldü

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Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)ORDU´da eski milli futbolcu Salih Aydoğan (69), geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden oğlu Murat Aydoğan´ın (38), 2´nci ölüm yıl dönümünde mevlit hazırlıkları yaparken fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğan, kurtarılamadı.

Orduspor'da antrenörlük ve kaptanlık da yapan eski milli futbolcu Salih Aydoğan´ın İstanbul´da yaşayan oğlu Murat Aydoğan, 25 Ağustos 2020 günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Murat Aydoğan, Ordu´da toprağa verildi.

Oğlunun ölüm yıl dönümünde mevlit hazırlıkları yapan Salih Aydoğan, bugün öğle saatlerinde aniden evinin önünde fenalaştı. Yere yığılan Salih Aydoğan'ı gören çevredekiler, durumu 122 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Aydoğan hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Oğluyla aynı kaderi yaşan Salih Aydoğan´ın ölümü, kentte üzüntüye neden oldu. Salih Aydoğan, yarın düzenlenecek törenle, oğlunun yanında toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Merkez Ahmet BAYRAK

2022-08-25 16:33:18



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